Ny kviktest testet: Det kilder kun lidt

Hvis Covid-19 podning med vatpinde i svælget eller langt oppe i næsen føles ubehageligt, så er der godt nyt.

I Gjethuset er en ny type kviktest taget i brug, og det fungerer på den måde, at testeren fører den sterile vatpind rundt i hvert næsebor 2-3 cm inde. Det varer kun ca. 10 sekunder - og det kilder kun lidt, konstaterer avisens to testpersoner, der begge fik respons på sms efter et kvarters tid: Negativ.

Der er åbent i Gjethuset dagligt kl. 8-20 uden tidsbestilling, og køen plejer at være kort. Den nye type podning er netop taget i brug på testcentre landet rundt.