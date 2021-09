Ny kommuneplan udskydes til efter valget: Det ærgrer udvalgsformand

Politikerne har udskudt arbejdet med en ny kommuneplan til november. Foto Halsnæs Kommune

Halsnæs - 03. september 2021 kl. 04:09 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Der var kun fem dage til Udvalget for Miljø og Plan skulle mødes, da 600 siders udkast til en ny kommuneplan landede på politikernes bord. Planen, som er inddelt i syv temaer, skal udstikke retningslinjerne for den fremtidige udvikling af Halsnæs, og det omfattende materiale og den korte forberedelsestid fik udvalget til at trække i bremsen. De blev enige om at udskyde sagen, men der herskede efterfølgende uenighed om, hvor langt ud i fremtiden den er skudt.

I referatet fra mødet fremgår det, at sagen »genoptages på udvalgsmøde i november«. Det er også Steen Hasselriis(V) opfattelse.

- Jeg rejste spørgsmål på mødet om, hvordan vi skulle kunne nå at sætte os ind i 600 sider på så kort tid. Så gennemgik vi punkterne sammen og blev enige om at genoptage sagen på vores novembermøde, erindrer han om udvalgsmødet.

Den udlægning er udvalgsformand Anja Rosengreen dog ikke enig i. Hun mener, at sagen skal drøftes igen, når udvalget mødes i september,

- Vi fik de 600 sider så sent, at det ikke var realistisk at færdigbehandle på et møde. Derfor udskyder vi sagen, så folk har tid til at læse, men jeg ville aldrig gå med til at vente til november. En måned må være rigeligt, siger Anja Rosengreen, der som formand for udvalget dog selv har godkendt referatet og protokolleringen.

- Jeg har simpelthen misset, at der stor november i referatet, ellers havde jeg reageret, siger Anja Rosengreen.

Kommuneplan Alle kommuner skal hvert fjerde år udarbejde en kommuneplan, der omfatter en periode på 12 år. Halsnæs Kommuns seneste kommuneplan er dog fra 2017, da Erhvervsstyrelsen i 2017 gav kommunen lov at udskyde arbejdet på grund af flere store planlovsændringer lige op til udarbejdelsen af kommuneplanen.



En kommuneplan skal blandt andet indeholde overordnede mål for udvikling, retningslinjer for arealanvendelse og præcise rammer for lokalplanernes indhold.



Udkastet til Kommuneplan 2021 bygger på Kommuneplan 2013 og Planstrategi 2018. Siden den seneste kommuneplan er der sket en række lovændringer, som skal indføjes. Desuden har politikerne egne ønsker om ændringer, der vil blive forsøgt indarbejdet.



Kommuneplanen er inddelt i syv temaer, som politikerne diskuter som individuelle punkter. Temaerne er:

- By- og boligudvikling

- Erhverv

- Parkering i bymidterne

- Sommerhuse

- Grønt Danmarkskort

- Klimatilpasning

- Mindre emner og opsamling

Kan ikke rykke møde I følge Frederiksborg Amts Avis' oplysninger har udvalgsformanden efterfølgende været i kontakt med de andre partier for at høre, om de vil være med til at flytte udvalgsmødet til september, men det bliver ikke med Venstres stemmer.

- Vi fastholder, at sagen skal på i november. Det står i referatet og er blevet vedtaget i udvalget, siger Steen Hasselriis.

- Grunden til, at jeg insisterer på det er, at vi har rigtig travlt med den kommende tid med det kommunale budget. Vi kan ikke både behandle budget og en kommuneplan på 600 sider oven i hinanden. Så bliver det ikke gjort ordentligt.

Planen skulle oprindeligt sendes i høring efter byrådsmødet, men det kan nu tidligst ske i november.

- Den bliver lidt forsinket og kan nok først endeligt vedtages i det nye år, men det var den nok først blevet alligevel, siger Steen Hasselriis.

Bliver efter valg Nu er der i stedet udsigt til, at kommuneplanen skal i økonomiudvalget lige før valget og i byrådet lige efter. Herefter skal der være høring og borgerinddragelse, men det så Anja Rosengreen gerne, at man havde nået inden valget.

- En kommuneplan er en væsentlig en del af vores kommunes udvikling, og der er nogle vigtige emner i kommuneplanen, som jeg havde håbet på at diskutere med borgerne inden valget. Nu kommer det til at fremstå som om, at vi ikke tør diskutere planen med dem lige før et valg, og det er brandærgerligt, siger Anja Rosengreen.

Hun mener blandt andet, at planen mangler grønne ambitioner og havde blandt andet et forslag med til planen om at udlægge den kommunalt ejede del af Højbjerg-området til rekreativt område. Et forslag, som blev stemt ned.

- Nu må jeg forsøge at diskutere med borgerne til paneldebat og gennem medierne ud fra den version af kommuneplanen, som foreligger lige nu, siger Anja Rosengreen.

Kommuneplanen ventes vedtaget i marts 2022.