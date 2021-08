I følge Anja Rosengreen er klimastrategien ikke bare varm luft men et vigtigt værktøj, hvis Halsnæs Kommune skal gøres endnu grønnere i fremtiden. Foto: Allan Nørregaard

Ny klimastrategi på vej: - Det er ikke bare varm luft

KLIMA: Strategien skal mindske kommunens CO2-udledning og borgerne kan blive hørt på et stort møde i Gjethuset i næste uge.

Halsnæs - 14. august 2021 kl. 04:09 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Klimaet er blevet en varm kartoffel - bogstavelig talt. I skrivende stund brænder, drukner og smelter kloden som følge af ekstreme vejrforhold og menneskeskabte klimaforandringer, og både globalt, nationalt og lokalt er klimaet på dagsordenen. I øjeblikket arbejder Halsnæs Kommune med at udvikle kommunens første klima- og bæredygtighedsstrategi. Den skal vise retningen og sætte ambitionsniveauet for kommunens grønne udvikling de kommende år, og strategien er ikke bare ét papir, der skal vedtages, hvis man spørger Anja Rosengreen(SF), udvalgsformand for miljø og plan i Halsnæs Kommune.

- Det er ikke bare varm luft. Vi skal have sort på hvidt, hvad vi gør og ikke gør, og vi skal bruge strategien til at sætte vores grønne ambitioner og lægge nye planer for, hvordan Halsnæs Kommune kan blive endnu grønnere, siger Anja Rosengreen og fortsætter:

- Arbejdet med strategien har givet os et overblik over, hvor Halsnæs står i forhold til at arbejde strategisk med klimaindsatsen. Det havde vi ikke inden, men nu ved vi, hvilke tiltag der er igang, hvad der er på vej og hvor vi kan gøre mere.

Borgerne bliver hørt Arbejdet med strategien har været i gang i et år, og selvom meget foregår i politiske udvalg eller i administrationens regneark, så har og får borgerne også en del at skulle have sagt. Det første borgermøde om strategien blev afholdt digitalt i februar og henover sommeren har der været afholdt fire pop-up høringsmøder om strategien på forskellige steder i kommunen - og et femte afholdes i Frederiksværk den 20. august.

Inden da er der dog stort høringsmøde om strategien den 18. august fra klokken 16.30-18.00 i Gjethuset i Frederiksværk, og udvalgsformanden opfordrer alle til at komme med input og kommentarer.

- Nogle tror måske, at vi gør ingenting, andre at vi gør endnu mere end tilfældet er, men vi vil i hvert fald gerne have folks input og meninger om, hvor de mener, der bør sættes ind, og hvad der bør gøres, siger Anja Rosengreen.

Klimaindsatsen i Halsnæs n Halsnæs Kommune har reduceret CO2-udledningen fra kommunens bygninger med 15 % fra 2018-2019. Kommunens bygninger arbejder hen imod CO2–neutrale kommunale bygninger, ved udfasning af fossile brændsleri varmeforsyningen. x½



n Halsnæs Kommune har i de forløbne år etableret flere anlæg med vedvarende energi på de kommunale ejendomme. De grønne tiltag tæller 19 solcelleanlæg, 21 solvarmeanlæg, 3 jordvarmeanlæg og flere luft til luft varmepumper i bygninger. Disse anlæg har bidraget til at reducere kommunale bygningers CO2-udledninger.



n Kommunen forventer, at der er et reduktionspotentiale i udledning på cirka 12 i udledning indtil 2030, hvis der sættes ind med renovering, arealoptimering og energirigtig drift.



n Halsnæs Kommune råder over 192 køretøjer. Af disse er 12 hybrid køretøjer, der foruden strøm anvender benzin som brændstof. Transport fra kommunens biler gav i 2019 en samlet udledning på 807 tons CO2. Halsnæs Kommune arbejder mod regeringens målsætning om emissionsfri køretøjer i 2030, og idekataloget rummer blandt andet forslag om flere elbiler, flere ladestandere og forbedrede rammer for cykeltransport.



n Halsnæs Kommune gennemfører allerede tiltag for at begrænse CO2-udledningen. Blandt andet gennem målrettet energirenovering i de kommunale bygninger, renovering af gadebelysning og udskiftning til LED-vejbelysning og meget mere. Den nye Klima- og Bæredygtighedsstrategi bygger videre på det arbejde og de resultater, som allerede er opnået.



n Du kan læse mere om eksisterende tiltag og nye potentielle indsatser via Halsnæs Kommunes hjemmeside.

I følge den nationale klimalov, som blev vedtaget i 2019, skal Danmark reducere drivhusgasudledningerne med 70 procent i 2030 i forhold til 1990. Desuden skal Danmark senest i 2050 ikke udlede flere drivhusgasser, end der optages. Kommunerne har lige som alle andre dele af samfundet en rolle i at bidrage som virksomhed til denne indsats, men Anja Rosengreen havde håbet, at den kommende klima- og bæredygtighedsstrategi ville omfatte mere end kun kommunen selv.

- Politisk har det overrasket mig, hvor lidt interesse der har været fra andre partier for at sætte barren højere. Det eneste vi har kunne blive enige om er at se på Halsnæs Kommune som virksomhed, men jeg ville gerne brede strategien mere ud, så den omfatter borgere og virksomheder. Klimaet er jo ligeglad med, hvor belastningen kommer fra, siger hun.

34 potentialer Klima- og Bæredygtighedsstrategien vil fungere som en klimahandleplan frem mod 2026 og skal bidrage til den grønne omstilling ved at nedsætte den kommunale virksomheds CO2-udledning.

Administrationen i Halsnæs Kommune har udarbejdet en klima-potentialerapport, der giver overblik over de eksisterende klimatiltag i kommunen og desuden fungerer som idekatalog til, hvor der kan sættes ind. Kataloget rummer syv indsatsområder og 34 potentielle indsatser, blandt andet energirigtige bygninger, klimavenlig transport, grønne udbud og indkøb, bæredygtig arealanvendelse samt affald og genanvendelse.

Politikerne kan bruge kataloget, når de endelige målsætninger og tiltag skal udpeges.

- Det kan virke lidt tørt og kedeligt, men den helt store forskel i forhold til CO2-udledning kan vi gøre ved at energirenovere kommunens bygninger eller sælge dem fra, siger Anja Rosengreen. Hun så gerne, at der var flere af klimatiltagene, som også indeholdt en naturmæssig værdi, så både miljø-, klima- og naturdagsordener kunne tænkes sammen.

- Og så mener jeg, at vi burde skrive ind i kommunens indkøbspolitik, at vi køber mest muligt fra lokale fødevareproducenter, som vi har mange af heroppe. Jo færre kilometer fødevarerne skal fragtes, jo bedre, siger SF'eren.

Bør gøre mere I en ny rapport slår FN's klimapanel fast at det ekstreme vejr er et resultat af klimaforandringer, og at klimaforandringerne er menneskeskabte. Fremtidsudsigterne er dystre og i den sammenhæng kan det synes ubetydeligt, at Halsnæs Kommune har en klima- og bæredygtighedsstrategi på vej.

- Det er klart, at vores strategi flytter ikke noget i sig selv, men mange bække små, gør en stor å. Vi bliver nødt til at vise hinanden og omverdenen, at vi er klar til at gøre noget. De store tiltag er nødt til at ske nationalt via lovændringer og krav, for vi kan ikke bare selv beslutte at indføre CO2-afgift i Halsnæs. Men vi kan som politikere vise, at det er vigtigt, og at vi har en forventning om, at der sker noget på området, siger Anja Rosengreen og fortsætter:

- Jeg synes, at vi nationalt børe gøre mere.

Klima- og bæredygtighedsstrategien forventes endelig vedtaget af byrådet i oktober 2021.