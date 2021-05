Ny klatrevæg skyder op i landsby

- Blandt Torups mange talenter har vi en klatre-instruktør - og af samme grund snart en klatreklub. Vi var i forbindelse med Årets Landsby-hæderen i 2019 enige om at bruge nogle af pengene til ungdoms-aktiviteter. Her kommer klatringen ind: Torup går i højden, siger en glad Peter Plant, formand for Torup Ting.

Den syv meter høje og fem meter brede bliver hjørnestenen i Torup Klatreklub, som har stiftende generalforsamling den 29. april klokken 17 på Halsnæs Lilleskole. Herefter vil der være organiseret træning for unge og kurser for voksne.

- Der er varieret sværhedsgrad, dvs. at der er ruter til ny begyndere, men også til de øvede. Inden for klatreverdenen bruger man et pointsystem til at afgøre sværhedsgraden og her ligger vi fra 4+ til 6c+, siger Sofie Most Jensen fra Torup Klatreklub.