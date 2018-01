Ny hotline med mere telefontid

- I Halsnæs Kommune oplever vores borgerservicemedarbejdere en stor efterspørgsel fra borgerne om råd og vejledning via hotlinen. Med det nye hotline-samarbejde er åbningstiden ovenikøbet blevet udvidet betragteligt, så det nu også er muligt både at få hjælp morgen og aften - og sågar om søndagen, siger borgmester Steffen Jensen(S).

- I disse år flytter flere og flere serviceopgaver over på digitale selvbetjeningsløsninger på kommunens hjemmeside eller Borger.dk, hvor folk selv skal udfylde formularer og sende ansøgninger ind elektronisk, når de skal have nyt pas eller kørekort, skifte læge eller flytte folkeregisteradresse. Det er ikke altid lige nemt at finde ud af for alle, og derfor er det en rigtig god service for vores borgere, at man kan ringe til Den Digitale Hotline, hvis man sidder og bøvler med det foran computeren derhjemme, siger Steffen Jensen.