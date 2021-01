"Kunstnere har altid lært af fortiden. De agerer i deres egen samtid og bedømmes af eftertiden. Dette er kunstens vilkår", fortæller prisvinder Leif Nielsen.

Ny hæder til lille kunstmuseum

'Perseus prisen' tildelt Leif Nielsen - indehaver af European Art Museum.

Halsnæs - 27. januar 2021

Lokale Leif Nielsen er netop blevet hædret af Akademiet 'Italia in Arte nel Mondo' og tildelt 'Perseus prisen', der har taget navn efter sagnhelten Perseus fra den græske mytologi, for sit initiativ med at etablere European Art Museum. Den eksklusive pris tildeles personer der har markeret sig indenfor kultur, kunsthistorie, litteratur, filosofi og menneskerettighedsområdet. Akademiet begrundede, i korthed årsagen til anerkendelsen, med ordene: "Leif Nielsen tildeles 'Perseus prisen', for sit virker med at beskytte og fremme den kunstnerisk arv og fordi han har forstået at integrere nutidskunstens historie fremadrettet".

Også prisvinder i 2017 Det er ikke første gang Leif Nielsen hædret for initiativ med at etablere European Art Museum.

I 2017 modtog han, på det mondæne Hotel Rits i Madrid, Costanza Fundation pokal ved en festlig ceremoni. På grund af corona situation blev trofæet og diplomet denne gang sendt med posten, hvilket naturligvis var langt mindre festligt end den planlagte ceremonielle fest, med prismodtagere fra hele Europa.

Overrasket og stolt ”Naturligvis er jeg både overrasket, taknemmelig og stolt over at man så lang væk, igen har lagt mærke til mit arbejde og tilmed syntes initiativet fortjener at blive hædret" fortæller Leif Nielsen der blev kontaktet af det italienske akademi for et stykke tid siden, hvor der blev spurgt ind til European Art Museum: "Jeg sendte syv enkelte punkter til dem, et manifest for European Art Museum, hvor jeg bl.a. beskrev formålet, at etablere en kunstsamling/udstilling med europæiske kunst skabt efter år 2000 og fremefter. Et sted hvor kunsten har højeste prioritet, og hvor alle visuelle udtryksmåde repræsenteres og respekteres ligeværdigt. Og hvor ingen kunstner kan repræsenteres med mere end et kunstværk, for at sikre mangfoldigheden", lyder det fra Leif Nielsen. Han fortsætter:

Kunstens styrke "European Art Museum bidrager med sin eksistens til at fremme forståelsen mellem de forskellige nationaliteter på det europæiske kontinent - Det er kunstens styrke. Det er et autentisk fordomsfri og visionært sted, der repræsenterer troen på, at kunst og kultur er det begreb, der gør Europa til et kulturelt og kontinuerligt orienteret kontinent". Leif Nielsen slutter: "Beklageligvis kan jeg, på grund af for lidt plads, ikke længere udvikle konceptet herfra. Jeg arbejder derfor forsat på at finde et andet større sted hvorfra konceptet kan udvikles. Men også denne proces er hæmmet af den igangværende corona epidemi. Men der er da positive forhandlinger i gang, men ikke her i kommunen".