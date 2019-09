Se billedserie Der bores ved Ølsted. Foto: N.J. Larsen

Ny grusgrav? Der bores ved Ølsted

Halsnæs - 11. september 2019 kl. 09:04 Af Niels Jørgen Larsen

Både byrådet i Halsnæs og Ølsted-borgere i en række høringssvar har talt kraftigt imod etablering en ny grusgrav mellem Ølsted og Hillerødvejen ved Ubberupvej.

Alligevel fortsætter Region Hovedstaden ufortrødent det forberedende arbejde med området ved Ølsted som en del af Råstofplan 2020, og mandag i denne uge gik man i gang med boreudstyr for at undersøge grundvandsforholdene og tage prøver af sand og grus.

Det foregik øverst oppe på det de lokale kalder for Kirkebakken - fordi man herfra udover at nyde udsigten ud over Arresø kan se kirkerne i Kregme, Annisse, Lille Lyngby og Ølsted.

Området ved Ølsted er det første der undersøges efter at Region Hovedstaden indtil videre har besluttet at fastholde dette og andre områder i planen, mens man efter protester fra bl.a. en række politikere har fjernet et område ved Tegners Museum i Gribskov Kommune fra planen, ligesom andre områder i Nordsjælland også er på vej til at blive taget ud.

»Formålet med undersøgelsen er at undersøge grundvandsforholdene i de områder som er i forslag til graveområder for sand, grus og sten i Råpstrofplan 2020. Resultatet skal udelukkende anvendes til regionens miljøvurdering af områderne i forbindelse med udpegning af mulige nye graveområder for råstoffer til Råstofplan 2020,« skriver Region Hovedstaden i et orienteringsbrev til lodsejerne.

Det er rådgiverfirmaet GEO, der udfører undersøgelserne.

- Vi undersøger de geodætiske forhold, undersøger om grundvandet er ordentlig beskyttet og tager prøver af sand og grus, fortæller Knud Erik Klint fra GEO, mens man er igang med borearbejdet på »Kirkebakken«.

Resultatet af undersøgelserne, der fortsætter andre steder i september og oktober, vil blive offentliggjort på Region Hovedstadens hjemmeside. Det var tirsdag ikke muligt at træffe den specialkonsulent i Region Hovedstaden, der står for undersøgelserne.

Et enig byråd i Halsnæs fortalte i maj i år Region Hovedstaden, at man ikke ønskede en grusgrav ved Ølsted.

Fra Ølsted har Region Hovedstaden modtaget flere indsigelser mod planerne om at området ved Ubberupvej indgår i Råstofplan 2020, som først skal endelig vedtages næste år.

Stig Hansen og familie, der bor på Ubberupvej og er blandt de nærmeste naboer til området. der er medtaget i råstofplanen, frygter særligt for grundvandet med risiko for at vand fra den nærliggende Arresø siver i grundvandet.

- Man kommer til at grave under vandspejlet Arresø. Sandkammen man vil grave væk er med til at filtrere og beskytte råvandet og dermed bringer man fremtidens drikkevand i fare, siger Stig Hansen.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis onsdag.