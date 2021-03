Katrine Morsø Rex, ny daglig leder af Frivilligcenter Halsnæs: " Vi glæder os alle sammen til, at huset kan åbne op på normal vis. Her plejer at være livlig aktivitet, det føles tomt uden alle de aktive mennesker." Foto: Jan Stephan.

Send til din ven. X Artiklen: Ny frivilligleder: "Jeg har fundet min hylde" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny frivilligleder: "Jeg har fundet min hylde"

Katrine Rex startede selv som frivillig i Frivilligcenter Halsnæs, nu er hun daglig leder

Halsnæs - 09. marts 2021 kl. 15:39 Kontakt redaktionen

Katrine Morsø Rex, som fra 1. marts er blevet ny daglig leder af Frivilligcenter Halsnæs, er ikke ny i huset - tværtimod. Hun har i flere år haft sin gang i Frvilligcentret, først som frivillig i sekretariatet, siden som projektleder i to omgange.

Katrine Rex er uddannet Cand. Soc. i Arbejdslivsstudier og Psykologi ved RUC. Hun har i nogle år arbejdet indenfor rekruttering og headhunting, men sagde op for at søge nye udfordringer.

Hun flyttede kort efter til Liseleje. Det var i 2014. I sin 'karriere' som arbejdssøgende kiggede hun sig om efter noget frivilligt arbejde i lokalområdet - og så poppede Halsnæs Frivilligcenter op.

Her kunne de sagtens bruge Katrines kompetencer, og hun begyndte som blæksprutte i sekretariatet.

Fandt sin hylde Efter mindre end en måned som frivillig, blev Katrine Rex tilbudt deltidsjob som projektleder med ansvar for bl.a. at udvikle to projekter: BROEN Halsnæs, en mentorordning for udsatte børn og unge, samt Frivillig Økonomisk Rådgivning, som er blevet et af Frivilligcentrets 'flagskibe'.

Deltidsjobbet som projektleder supplerede hun op med frivilligt arbejde i Frivilligcentret.

"Det, som et frivilligcenter gør, er noget der i den grad motiverer mig. Det var noget helt andet end at headhunte ledere til stillinger i store firmaer. Tænk at arbejde sammen med mennesker, der vil andre mennesker det godt - og som bruger deres fritid på det. Det er så gribende. Jeg kunne mærke med det samme, at det var lige mig - jeg har fundet min hylde," fortæller Katrine Rex.

Da projektstillingen udløb i 2015 fulgte en tid med barsel, hvorefter Katrine Rex blev arbejdssøgende igen.

I 2019 var der bud efter hende igen fra Frivilligcenter Halsnæs som koordinator af et nyt projekt, Den Runde Firkant, som har til formål at forebygge ensomhed og mistrivsel blandt ældre ved at hjælpe dem ind i lokale sociale fællesskaber.

"Det er en sag jeg brænder meget for. Og det var dejligt at komme ind i staben igen - det var tydeligt, at der var kommet endnu mere turbo på Frivilligcentrets arbejde med endnu flere foreninger og medlemmer, og endnu flere frivillige til det vigtige arbejde."

Da tidligere leder, Lea Schønberg, for nylig fik nyt job i Fødevare-banken, blev Katrine Rex 'prikket på skulderen' af både bestyrelsen og folkene i sekretariatet. Og så var valget ikke svært!

"Vi mangler husets puls" "Som ny leder vil jeg som udgangspunkt fortsætte det gode arbejde, der kendetegner Frivilligcenter Halsnæs - og som er blevet banket op fra bunden i løbet af otte år. Jeg vil med stort engagement bygge videre på, vi allerede har skabt."

"Året med Corona har gjort, at mange frivillige har passet på sig selv og dedikeret deres tid til at vare på sig selv og deres pårørende. Det betyder selvfølgelig også, at der er områder inden for frivilligheden, hvor vi kan hjælpe med at få hjulene i gang igen.

Det er blandt andet her vores fokus kommer til at være. Vi skal have kontaktet alle vores godt 90 foreninger og enkeltmedlemmer og samle op på, om der er noget vi kan gøre," fortæller Katrine Rex og nævner som eksempel ungegruppen i Frivilligcentret.

Det startede med en brætspilscafé, som siden udviklede det sig til flere andre aktiviteter med deltagelse af knap 20 unge - en blanding af velfungerende og sårbare. Ungegruppen var kommet rigtig godt i gang, da coronaen stak en kæp i hjulet og satte aktiviterne på 'stand by'.

"Vi glæder os alle sammen til, at huset kan åbne op på normal vis.

Her plejer at være livlig aktivitet, det føles tomt uden alle de aktive mennesker. Vi mangler husets puls," fastslår Frivilligcentret ny leder, Katrine Rex.