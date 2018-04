Ny fortælling om Halsnæs på vej

- Jeg har brugt de første 100 dage som borgmester på at lave min fortælling, ikke hvad der skal ske, men hvorfor skal det ske. Vi ser på kommunens organisation, har drøftet det med cheferne og begyndt at snakke med partierne om hvilke politiske pejlemærker vi i denne periode skal arbejde med for at kunne nå den vej vi vil. Det bliver færdig til sommer og vedtaget af forhåbentlig alle, siger Steffen Jensen, der håber at både ledere, medarbejdere og politikere vil tage ejerskab til det.