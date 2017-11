Ny fordeling af kantinepenge

Et forslag fra Venstre til en anden fordeling af penge til skolekantiner, end det Socialdemokratiet havde foreslået, fik opbakning fra et samlet byråd på mødet tirsdag aften.

Steffen Jensen (S) havde ønsket sagen på dagsordenen for at sikre at skolerne kunne anvende pengene fra 1. januar. Det forslag blev fremsendt inden man kendte resultatet af sidste uges valg, fordi udmøntningen af beløbet ikke var sat igang af administrationen, og efter at borgmester Steen Hasselriis (V) havde forbeholdt sig ret til at fjerne beløbet igen, hvis han blev siddende som borgmester med et flertal bag sig efter nytår.