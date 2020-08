Se billedserie Dokumentaren bliver primært fortalt med arbejderens egne ord og er i følge Ketil Teisen en hyldest til »manden på gulvet«. Screendump fra filmen/Foto: Ketil Teisen

Ny dokumentar går tæt på DanSteel: En hyldest til arbejderen på gulvet

Halsnæs - 14. august 2020 kl. 09:36 Af Kasper Daugbjerg Dønbo

Normalt er det actionfilm, komedier og thrillere med velkendte skuespillere, som er på plakaten i Kosmorama i Frederiksværk, men torsdag aften må de vige pladsen for mænd og kvinder i arbejdstøj og hjelme. Her har en ny dokumentarfilm om NLMK DanSteel premiere - en film, som Ketil Teisen fra det lokalt forankret produktionsselskab, Go North, har lavet i samarbejde med stålvalseværket.

- For mig er NLMK Dansteel eksotisk land, med flotte storslåede rum og arbejdsgange. Der er utallige flotte scenarier, der vækker det bedste i fotografen inde i mig, siger Ketil Teisen og fortsætter:

- Derudover er jeg fascineret af mennesker og elsker de historier om folk, der arbejder og har tilegnet sig viden gennem hårdt slid. Jeg vil gerne vise omverden, at det er gode mennesker, der gør en forskel og vise dem den respekt, de fortjener i samfunder, siger han og kalder filmen »en hyldest til arbejderen på gulvet«.

- Det er mange gange ufaglærte folk, som gennem hårdt arbejde ender med at blive højt specialiseret indenfor deres felt, og vi bør værdisætte dem. Det er det, jeg ønsker at gøre med den her film.

En kollektiv flim Ketil Teisen har undervejs været tæt nok på de glohede ovne til at mærke varmen i ansigtet, og fulgt arbejderne på gulvet, på kajen, i styrehuset og bag kontrolpulten, mens de tonstunge stålpladser, som NLMK DanSteel modtager fra Rusland, forarbejder og sender ud i hele verden, blev opvarmet, presset, skåret, nedkølet og flyttet.

- Det er en kollektiv film, fordi den ikke bliver fortalt gennem et et individ men af mange. Det er dem, som har fingrene i skidtet til daglig, siger filmmanden.

De medvirkede medarbejdere var inviteret til premiere i Kosmorama onsdag aften og gav filmen et stort bifald efter fremvisningen.

De fleste af de medvirkende arbejdere er til stede i salen og kan se deres ansigter tone frem på det store lærred.

- Da jeg startede for 44 år siden var vi kun tre kvinder, og vi skulle være rapkæftet for at klare os. Jeg tænkte, at jeg ikke ville holde otte dage, men jeg er her jo endnu, og nu tror jeg nærmest, at vi er flest kvinder ansat, siger Sonja Berg i filmen.

10 års ventetid Ketil Teisen har lavet film de sidste 20 år med eget firma, og i årevis har det stået på hans ønskeliste at komme ind på DanSteel og filme.

- I ti år har jeg forsøgt gang på gang og nu var omstændighederne og heldet med mg, siger Ketil Teisen.

Stålvalseværkets ja skyldes blandt andet, at NLMK Group i Rusland er begyndt at anvende filmoptagelser i mange forskellige sammenhænge både i forhold til ekstern og intern kommunikation.

I 12 dage har Ketil Teisen fulgt hverdagen i stålvalseværkets haller.

- Det er virkelig godt, og vi kan bruge dele af det, når vi skal vise os frem til kunder, siger Igor Sarkits, adm. direktør hos NLMK DanSteel.

Hankattens historier Filmmandens interesse for stålværket kan blandt andet spores tilbage til en tidligere cykelsmed I Hundested, som havde været ansat på stålvalseværket. Han blev kaldt Hankatten og fortalt Ketil Teisen historier og anekdoter om værket. Om tomatsalg i værkets omklædningsrum og kogesild til fri afbenyttelse i værkets haller, når fiskerne tog arbejde på stålvalseværket.

- Det skabte et billede af et nærmest mytisk sted i mit hoved, siger Ketil Teisen.

Da han endelig blev lukket ind fulgte han i mange dage livet i stålvalseværkets store haller - enten gennem kameraets linse eller ved hjælp af en drone i luften.

De nærmest science fiction-agtige omgivelser fascinerede Ketil Teisen undervejs i arbejdet. Screendump fra filmen/Foto: Ketil Teisen

- Jeg har filmet i 12 dage, og det er blevet til 622 klip og 4 terabyte filer. Jeg har ikke overblik over, hvor mange timer det er, men det er mange. jeg nød at tage ture rundt med Neil (medarbejder på NLMK DanSteel), der var sat til at passe på min sikkerhed, siger Ketil Teisen og afslører, at det efterfølgende har taget to uger at klippe filmen.

En plads i historien Stålvalseværket har rent historisk en stor plads i Frederiksværks nyere historie, og er i dag kommunens største virksomhed - hvis kommunen selv fraregnes - med over 400 medarbejdere.

Det Danske Staalvalseværk A/S blev stiftet i sommeren 1940 for at producere profiljern til byggebranchen og stålplader til værftsindustrien. Det medførte kolossal vækst i Frederiksværk - fra 2.200 indbyggere i 1940 til omkring 18.000 i 1990'erne, men 1980'erne og 90'erne blev turbulente årtier for værket, som gik konkurs i 2002.

Senere samme år overtog det russiske selskab Novolipetsk stålværket og skabte NLMK DanSteel.

Stålvalseværket har en stor plads i Frederiksværks historie, og man er i følge borgmesteren først rigtig indfødt, hvis man kender en, der har arbejdet på værket.

- Opskriften er på sin vis stadig den samme. Bare mere højteknologisk, innovativ og global, og vi er stolte af de mange ansatte, som hverdag bidrager til, at vi er blandt de førende på markedet, siger Torben Skaaning, HR-chef hos NLMK DanSteel.

Alle kender én Filmen tager sin begyndelse med, at en drone flyver hen over Stålvalseværket karakteristiske røde haller, der ligger som en indgroet del af byens udløb til fjorden. Værket er også en indgroet del af fortællingen i mange familier.

- I Frederiksværk bliver man ikke indfødt ved at have boet i byen i et bestemt antal år. Man er ført indfødt, hvis man kender en, der arbejder eller arbejdet på stålvalseværket, og det gør alle næsten, siger borgmester Steffen Jensen(S) til premieren.

Hans farfar flyttede til byen for at arbejde på værket, og hans far var fællestillidsmand på stålvalseværket i 25 år.

- Jeg har brugt meget tid derovre med min far og kom faktisk også i praktik, hvor jeg lærte at svejse. Det har siden vist sig nyttigt, når man skal få fem partier til at blive enige om noget, siger Steffen Jensen.

Filmen fik efter endt visning klapsalver, og der var bred enighed blandt medarbejderne om, at den var bestået. Den kan fremadrettet ses i biografen af medarbejdere på NLMK DanSteel og vil blive vist på nettet gennem www.go-north.dk og via lokale Facebook-sider.

Derudover vises den til foråret på DK4.