Ny direktør ansat i Halsnæs Kommune

- Vi fik overvældende mange velkvalificerede ansøgere til stillingen som direktør, så vi har været igennem et stærkt ansøgerfelt. Vi har valgt at ansætte Martin Lindgreen, fordi vi vurderer, at han på baggrund af sin erfaring, viden og såvel faglige som personlige kompetencer er den, der vil passe bedst ind i direktionen i Halsnæs Kommune. Derfor glæder vi os meget til at begynde arbejdet sammen med Martin, siger kommunaldirektør Anders Mørk Hansen.

- Jeg er beæret over, at byrådet har peget på mig som ny direktør i Halsnæs. Jeg vil gøre mit bedste for at føre politikernes visioner ud i livet. Med sin naturskønne beliggenhed, spændende historie og alsidige kulturliv er Halsnæs helt unik. Halsnæs er en sammensat kommune med bycentre og landområder, som hver især rummer sine muligheder og udfordringer. Men jeg er ikke i tvivl om, at Halsnæs har potentialet til at blive en af Nordsjællands absolut mest attraktive kommuner at bo i, drive virksomhed i og besøge som turist. Jeg håber, at jeg kan bidrage til at skabe udvikling og løsninger på tværs af forvaltningens fagområder i tæt og tillidsfuldt samarbejde med kommunens politikere, borgere, foreninger og virksomheder. I første omgang glæder jeg mig til at trække i arbejdstøjet, mødes med medarbejderne og lære kommunen rigtig godt at kende, siger den nyansatte direktør.