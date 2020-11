Formand i Hundested Idrætsklub Peter Fjeldal præsenterer Wissam Al-Sharkawi som ny træner for klubbens sjællandsserie mandskab

Ny cheftræner i Hundested

"Vi er rigtig glade for at tingene har kunne gå op i en højere enhed, og at vi allerede nu kan præsentere Wissam Al-Sharkawi som ny træner Hundested idrætsklubs sjællandsseriemandskab"

Formand for Hundested Idrætsklub Peter Fjeldal, kunne tirsdag løfte sløret for hvem der fremadrettet skal stå i spidsen for klubbens førstehold.

Og det bliver 39-årige Wissam Al-Sharkawi der sammen med Michael Jægergaard og Bo Elvar Jørgensen skal løfte arven efter Michael Schou: