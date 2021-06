Ny butik i hovedgade - og flere kommer til

Pernille Edberg er i gang med at indrette det 'blå hus' over for Matas i Hundested. Her vil der være tøj fra Paris og fra flere kendte danske mærker, og størrelserne vil være fra 36 -54. Butiksnavnet er Edberg & Co.

Flere på vej

Og der kommer flere forretninger i ejendommen denne sommer, melder ejendomsmægler Lars Elbæk, som tidligere købte bygningen med Sadolin Farveland af familien Johansen, renoverede ejendommen og delte butiksarealet op i mindre lejemål.

"Der kommer nok to eller tre nye butikker her til sommer, ud over Pernille Edberg. Fire lejere stod på spring sidste forår, før coronaen, og så gik det desværre helt i stå. Men nu sker der heldigvis noget igen, og det kan være at man snart skal ud af starthullerne for at sikre sig et lokale, for der er fornyet interesse for butikkerne," fortæller Lars Elbæk, som er opvokset i Frederiksværk, hvor han i en ung alder sprang ud som forretningsmand med køb og salg af køretøjer, senere gik han ind i boligbranchen med salg af bl.a. liebhaverejendomme og er efterhånden landskendt efter deltagelse i en række boligprogrammer på TV.