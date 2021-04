Både cyklister og gående kan nu bruge den nye vejbro over kanalen midt i Frederiksværk. Foto: Kim Larsen.

Artiklen: Ny bro åbnet for bløde trafikanter

Ny bro åbnet for bløde trafikanter

FREDERIKSVÆRK Først fik busserne lov, så blev der åbnet for biltrafik, og nu kan man også gå og cykle over den nye vejbro over kanalen ved Krudtværket og Nordtorvet.