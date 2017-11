Ny borgmester vil lytte og samarbejde

Da han for fire år siden af Frederiksborg Amts Avis blev lanceret som kronprinsen, der skulle køres i stilling som partiets borgmesterkandidat i stedet for Helge Friis, lød svaret: »Nej det tror jeg ikke, det vil være lidt for meget, og jeg ved da slet ikke om fire år er nok til at blive klar til det.«

- Det var det....det var meget godt set! Efter I lavede artiklen, kan jeg huske at nogle i byrådsgruppen skrev til mig, at det skulle jeg nok ikke være så ked af. Og jeg har siden fået fortalt, at Helge på valgnatten for fire år siden skal have sagt, at vi kommer tilbage om fire år og så er Steffen borgmester!