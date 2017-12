Ny borgmester får kæden på

For fire år siden var det Bertil Nyenstad, der som længstsiddende byrådsmedlem, satte kæden på borgmester Steen Hasselriis. Foto: Niels J. Larsen

Halsnæs - 12. december 2017

Som den der har siddet længst i byrådet bliver det tidligere borgmester Helge Friis, der skal åbne tirsdagens konstituerende møde, hvor det ny byråd mødes for første gang.

Og Helge Friis får også opgaven at »krone« den ny borgmester og hænge borgmesterkæden om skuldrene på Steffen Jensen, som han selv var med til at pege på som sin afløser efter valget for fire år siden, hvor han måtte aflevere borgmesterposten til Steen Hasselriis (V).

Det ny byråd mødes kl.18.30, men allerede kl.18.00 skal det gamle byråd formelt for anden gang vedtage ændringer i styrelsesvedtægten, der baner vej for de nye fagudvalg, der sammensættes på det efterfølgende møde. Det gamle byråd skal også vedtage de ændringer for bestyrelsen i Halsnæs Forsyning, som Steffen Jensen stiller forslag om.

Når Steffen Jensen er valgt som borgmester, sætter han sig i stolen for at lede resten af mødet, der bliver en meget lang navneopremsning. Udover valg af viceborgmestre og sammensætning af udvalgene skal der sættes personnavne på et væld af poster i diverse bestyrelser, udvalg, nævn, råd og kommisioner. Faktisk 43 i alt, inden man som sidste punkt skal sætte datoer for de første møder i 2018.