Ny bog: "Mit barn er anderledes"

I godt 30 år har forældrepar kæmpet for at give deres handicappede datter den bedste opvækst og voksenliv - det har Christian Holm skrevet en bog om

Halsnæs - 23. maj 2021

"Ansatte på bosted delte krænkende videoer af handicappede beboere."

Sådan lød en B.T.-overskrift i januar 2020 om bostedet Zenhuset i Hågendrup nær Torup.

Socialtilsynet ville lukke bostedet på grund af "forråelse", men forældrene til de tre beboere protesterede højlydt, fordi de omtalte krænkelser var historie på det tidspunkt.

Der var forlængst rettet op på alle kritisable forhold, fortalte forældrene til Halsnæs Avis - og til Socialtilsynet.

Forældrenes kamp lykkedes, bostedet eksisterer i bedste velgående - i dag under navnet OAS Huset.

Dyrekøbte erfaringer Christian Holm er far til en beboer, som var udsat for grove krænkelser.

Han har netop udgivet en bog "Mellem to stole - Mit barn er anderledes."

Krænkelserne mod datteren, og kampen for at bevare bostedet, fylder kun få sider i bogen.

Det er nemlig 'bare' én af mange kampe og udfordringer, som Christian og Ann-Therese Holm har været igennem som forældre til et handicappet barn.

Bogens formål er: "..at give dyrekøbte erfaringer, opsamlet gennem godt 30 år som forældre til et handicappet barn, videre til andre forældre."

Epilepsi - og autisme Christian Holm fortæller i bogen om de voldsomme epilepsianfald, som datteren 'Naja' begynder at få, da hun er 1 1/2 år gammel.

Anfald der fører til mange hospitalsindlæggelser og en årelang proces med at finde den rette medicinering.

Han fortæller om skoletiden, der byder på både opture og voldsomme nedture.

FAKTA Bogen "Mellem to stole - Mit barn er anderledes" henvender sig primært til forældre til børn med handicap som følge af f.eks. epilepsi, autisme og ADHD.

Professionelle med relationer til børn og unge med psykisk sårbarhed - som lærere, læger, sagsbehandlere og personale på bosteder - vil have godt af at læse med.

Bogen er udgivet på Saxo Publish.

Kontakt: chrbog@outlook.dk Om den sociale kontakt som bliver sværere og sværere for Naja, der mentalt forbliver at være 8-12 år gammel.

Om den svære erkendelse af, at datteren ikke bare lider af epilepsi, men også af empatiforstyrrelser og en grad af udviklingshæmning.

Om kampene med kommunen om den rette støtte.

Om manglende kræfter til at anke afgørelser. F.eks. kommunens afvisning af at finansiere en udredning for autisme. Den forsinkes derfor et par år, og Naja er 20 år, da hun får konstateret autisme. De epileptiske anfald havde 'skygget for' den underliggende autisme.

Familie- og arbejdsliv Najas epilepsi forandrede familiens liv totalt:

"Det var en fuldstændig uforudsigelig periode på mange år," fortæller Christian Holm.

"Når vi var sammen med familie, venner og bekendte, var det ikke til at vide, hvordan det ville gå. Når som helst kunne vi være nødt til at forlade selskabet på grund af epilepsianfald."

Og nattesøvnen?

"Jo, vi sov, men vi sov let. Vi lærte at høre efter de unormale lyde... Man får meget store ører."

De mange hospitalsindlæggelser sled, og det kunne ikke undgås at også arbejdslivet blev påvirket.

Det handlede ikke om karriere, men om overlevelse.

Hustruen gik på deltid, og brugte af sine feriedage, når Naja var indlagt. Hun blev fyret alligevel.

"Det må være hårdt" Parret har ofte hørt sætningen: 'Det må være hårdt for jer!' Det reflekterer Christian Holm over således:

"Ja, det er hårdt, men ingen skal falde i og have medlidenhed. Det har vi ikke brug for. Hvis vi 'lider' for meget og synes, at det hele er synd for os, så er vi i mine øjne på vej ned ad en selvforstærkende, negativ spiral, og det fører ikke noget godt med sig."

"Så nej tak til medlidenhed, Men meget gerne ja tak til forståelse, tolerance og accept af vores situation i det omfang som andre er i stand til at forstå."

Trods de massive udfordringer, som bogen fortæller om, understeger Christian Holm i bogens forord, at familien har haft et rigt og dejligt liv.

At være resursestærk Her er et længere citat fra bogen. Det handler om at være 'resursestærk':

"Vi har mange gange fået at vide, at 'I er resursestærke forældre' og 'det er vel nok godt for jeres datter'.

Jo, tak for det, det er vi glade for. Men det er rigtigt, rigtigt hårdt at være resursestærk og trækker megen energi ud af en.

Vi har gennem alle årene meget ofte følt os som kæmpende i en boksering mod en eller flere modstandere på samme tid, og hvor reglerne skiftede eller var uklare.

Vi har også følt, at vi blev kørt igennem en centrifuge og havde vanskeligt ved at finde ud af, hvad der op og ned på ting, og på hvad der skete.

Jeg er sikker på, at det er godt for Naja, og for vores søn, at vi er resursestærke. Det har støttet begge vores børn og har givet Naja et højere funktionsniveau, end hvis vi ikke havde været resursestærke forældre.

Det dårlige i alt dette er, at hvis forældrene ikke er resursestærke og ikke kan kæmpe, og kun mindre godt evner at støtte deres handicappede barn, så kommer barnet, og familien, sværere gennem tilværelsen.

Jeg synes, at opdelingen af forældre i resursestærke og ikke resursestærke er en falliterklæring og en skandale.

Vi har et socialt system, der skal sikre og hjælpe alle handicappede..."