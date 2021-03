Se billedserie Fortatter Esther Dyrby kommer fra Tyskland, men flyttede til Danmark i 1996. De seneste ca. 20 år har hun boet i Auderød på Arrenæs.

Send til din ven. X Artiklen: Ny bog: 20 beretninger om nærdødsoplevelser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny bog: 20 beretninger om nærdødsoplevelser

Journalist og fotograf Esther Dyrby, Auderød, debuterer som forfatter med bogen "Uforklarlige nærdødsoplevelser", som også har input fra kendt forsker samt præsten Kathrine Lilleør

Halsnæs - 02. marts 2021 kl. 15:00 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

Navnet Esther Dyrby vil læsere af Gulvmåtten være stødt på en del gange, da hun igennem flere år lejlighedsvist har leveret både tekst og fotos til den lokale ugeavis.

Nu kan journalisten og fotografen også kalde sig forfatter.

I bogen "Uforklarlige nærdødsoplevelser - findes der et liv efter døden?", der udkommer 11. marts, lader Esther Dyrby 20 forskellige mennesker fra hele verden (heraf seks danske) fortælle om deres nærdødsoplevelse.

Men hvordan får man den idé at skrive en bog om nærdødsoplevelser?

"Da et familiemedlem for nogle år siden lå for døden, så hun i sin dødsproces sin afdøde mand og afdøde søn. Vi var der, da hun sagde det, og jeg stillede mig selv spørgsmålet, om hun havde fået et glimt ind i 'efterlivet'," fortæller Esther Dyrby og fortsætter:

"Det fascinerede mig og gjorde mig nysgerrig. Hun havde haft det, der kaldes en nærdødsoplevelse, og da hun hverken var særlig religiøs eller overtroisk, vante det min journalistiske og personlige interesse omkring fænomenet"

"Under min research gik det snart op for mig, at en nærdødsoplevelse intet har at gøre med, om man tro på en gud, lever et spirituelt liv eller tilhører en bestemt trosretning."

"Alle , der kommer i en situation, hvor de er klinisk døde i kortere eller længere tid, kan tilsyneladende opleve, at de befinder sig uden for deres krop - kan se hvad der foregår i andre rum, end det de ligger i, se en tunnel med lys og/eller få en følelse af fred og velvære uden smerter," fortæller Esther Dyrby.

Forlader kroppen Fælles for beskrivelserne af nærdødsoplevelserne er en følelse af at forlade kroppen og iagttaget den et andet sted fra - typisk fra under loftet.

Nogle vender tilbage til deres krop, hvorimod andre kommer ind i en tunnel og møder afdøde familiemedlemmer.

Mange beretter om et stærkt lys og oplever andre dimensioner eller møder en guddommelig instans. Alle er dog enige om, at nærdødsoplevelsen er lige så ægte, eller mere ægte, end den verden, vi lever i.

Flere af personerne kan også fortælle detaljer om for eksempel en læges påklædning, inden denne kom ind i operationsrummet, eller andre detaljer vedkommende under ingen omstændigheder ville have kunnet set fra sit operationsleje.

Uforklarligt Studier fra USA peger på, at cirka 17 procent, som er blevet genoplivet, har haft en nærdødsoplevelse.

Nærdødsoplevelser er et fænomen, hverken tro eller videnskab kan forklare.

Mange religioner har et liv efter døden som et centralt omdrejningspunkt, mens ateister, store dele af lægevidenskaben og andre med en praktisk og videnskabelig tilgang til tilværelsen blankt afviser, at der eksisterer et hinsides.

I bogen 'Uforklarlige nærdødsoplevelser' er det både børn og voksne, religiøse og ikke-religiøse, mænd og kvinder, der fortæller om deres oplevelser på kanten af døden.

F.eks. Irene Simonsen fra Silkeborg:

"Jeg kan huske, alt blev mørkt, men at jeg pludselig svævede over min egen krop og ikke forstod, at det var mine egne lemmer, der lå på operationsbordet."

"Jeg så en masse læger, som var i gang med at arbejde på min krop, men pludselig befandt jeg mig et sted, hvor der var en dør med to stenløver foran. Døren blev åbnet for mig, og jeg blev suget ind i en slags tunnel, som var mørk, og hvor tiden gik meget hurtigt."

Lægen og præsten Udover de 20 beretninger, giver bogen også ordet til en læge og en præst. Læge og forsker Tobias Kvist Stripp har skrevet PhD om nærdødsoplevelser. Han kommer ind på, om der kan være medicinske forklaringer på fænomenet, hvad der fysisk sker i kroppen, og hvordan man kan hjælpe folk, der bliver påvirket psykisk og/eller eksistentielt efter en nærdødsoplevelse.

Derudover giver præst Kathrine Lilleør sit bud på nærdødsfænomenet ud fra en kristen vinkel.

Bogen "Uforklarlige nærdødsoplevelser" udkommer 11. marts på Skriveforlaget.