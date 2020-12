Ny aftale skal sikre minimumsnormeringer - også i Halsnæs

”Som forælder ønsker man, at ens børn skal have den bedste start på livet. Jeg håber, at vi med flere hænder sikrer større tryghed, mere nærvær og trivsel i den enkelte institution. Pædagogerne skal have bedre arbejdsvilkår og børnene skal have mulighed for mere voksenkontakt. Vi løser ikke alle problemer med et snuptag, men jeg er glad for at vi bevæger os den rigtige vej og prioriterer flere penge til de mindste,” fortæller Rasmus Stoklund om aftalen, der betyder at kommunerne i indfasningsårene 2021-2023 får penge fra en pulje baseret på antallet af 0-5-årige børn, og da pengene hurtigst muligt skal ud til pædagoger og børn i de enkelte institutioner, skal kommuner ikke ansøge først.

Aftalen sikrer flere penge og at indfasningen af minimumsnormeringer rykkes frem, for aftalen betyder samtidig, at det bliver vedtaget ved lov, at der skal være minimumsnormeringer i alle kommuner i 2024.

”Danmark har en unik tradition for stærke vuggestuer, børnehaver og dagpleje, der garanterer vores mindste et godt børneliv. Det styrker vi i dag. Der kommer flere voksne, flere uddannede pædagoger, mere efteruddannelse til pædagogmedhjælpere, og vi får et styrket tilsyn, der i højere grad kan sikre, at vi får løftet kvaliteten de steder, hvor der er problemer. Jeg er stolt over aftalen og mest af alt glad på børn og forældres vegne.”

"Det er historisk, at vi nu laver en lov, som sikrer, at alle børn i fremtiden har krav på minimumsnormeringer. Det er slut med de årlige besparelser og nedskæringer. Samtidig får området et stort økonomisk løft med mange tusind nye ansatte, og vi har skrevet ind i aftalen, at pengene skal ud til alle institutionerne og ikke kun nogle få. Et kvantespring på børneområdet”, forklarer han i en pressemeddelelse fra Børne- og undervisningsministeriet, hvor minister Pernille Rosenkrantz-Theil føjer til:

Sparetrick får sparket

Lokalt har der gennem flere år været kritiske røster fremme om skrabede normeringer i daginstitutionerne, heriblandt fra pædagogernes forbund BUPL, som ser positivt på, at aftalen sikrer penge og en bundlinje for normering

"Normeringerne har været presset – i nogle kommuner og institutioner endda meget presset – i mange år, og det er historisk, at der nu kommer en bundlinje for normering, som kommuner ikke må gå under. Det er en sikring af både et godt børneliv og rammerne for at lave et godt pædagogisk arbejde," siger formand Elisa Rimpler til bupl.dk.

Samtidig får et kommunalt sparetrick et spark: "Det er en udfordring, at kommunerne har kunnet justere på serviceniveauet og forringe normeringerne for at spare penge. Aftalen imødekommer det problem via en baseline, så det sikres at kommunerne løfter niveauet. Det er godt, men vi skal fortsat holde øje med, at det går den rigtige vej," understreger BUPL-formanden.

Ifølge Rasmus Stoklund er der i aftalen - ud over afsatte millionbeløb til hver kommune - også afsat penge til et styrket tilsyn, midler til opkvalificering af personale, en mere fleksibel meritpædagoguddannelse og bl.a. en tilpasningspulje der tager hensyn til kommunernes socioøkonomi.