Ny REMA-købmand i Kregme

36-årige Jakob Tidemand har knap 20 års erfaring inden for dagligvarehandel, og han har tidligere arbejdet i bl.a. METRO Cash & Carry, Irma og Aldi. De sidste knap to år har han været souschef i henholdsvis REMA 1000 i Birkerød og REMA 1000 i Allerød, men det er første gang, han skal stå i spidsen for sin egen REMA 1000:

- Jeg er meget ydmyg i forhold til den opgave, der venter mig, men jeg glæder mig rigtig meget til at blive købmand og til at stå i spidsen for min egen butik og til at drive den sammen med nogle dygtige og kompetente medarbejdere, siger Jakob Tidemand, der bor i Farum med sin hustru Anne Marie og børnene Adam og Nicoline.