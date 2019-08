Send til din ven. X Artiklen: Nummerpladetyve flygtede Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nummerpladetyve flygtede

Halsnæs - 28. august 2019 kl. 11:25 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag aften kl. 20.07 blev det anmeldt, at to personer var ved at stjæle nummerpladerne fra en bil, som holdt parkeret på Paradisstien i Asserbo. Det oplyser Nordsjællands Politi.

De to mænd blev dog afbrudt i dette, da bilens ejer, en 70-årig mand fra lokalområdet, kom til stedet. Den ene gerningsmand løb fra stedet mod et grønt areal, imens den anden hoppede ind i sin bil for at køre fra stedet. Den 70-årige bilejer forsøgte at standse ham, men måtte vige til side for ikke at blive ramt af gerningsmandens bil.

Flere patruljer og hundepatruljer kørte til stedet for at søge efter de to gerningsmænd, og bilen, som den ene gerningsmand var flygtet i, blev efterfølgende spottet på Borshøjvej i Ramløse, hvor et vidne havde set føreren løbe fra stedet.

En patrulje fik kort efter kontakt til en 37-årig mand fra Hundested, som kunne sættes i forbindelse med hændelsen, og han blev derfor anholdt og sigtet for forsøg på tyveri af nummerplade og for at have forvoldt fare for andres liv eller førlighed.

Derudover kunne patruljen konstatere, at den 37-årige var påvirket af både spiritus og euforiserende stoffer, at han var frakendt sit kørekort, samt at han var i besiddelse af stoffer, og han blev derfor også sigtet for disse forhold, ligesom hans bil blev konfiskeret.

