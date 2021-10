Nul el-biler i den kommunale vognpark

Hvor mange offentligt tilgængelige ladestationer er der i Halsnæs Kommune? Hvor mange år har kommunens biler på bagen, og hvor meget CO2 udleder bilerne, der kører rundt og betjener borgerne?

Det har sammenslutningen De Danske Bilimportører (bilimp.dk) undersøgt, og er kommet frem til at de danske kommuners bilflåder består af 92,1% konventionelle biler og 7,9% grønne biler.

I Halsnæs Kommune består den kommunale bilflåde kun af fossile biler og ingen grønne biler, ifølge undersøgelsen foretaget af De Danske Bilimportører i samarbejde med Bilstatistik.dk, og sammenslutningens direktør fastslår:

”Det er en politisk prioritet, at flest mulige kilometer på vejene skal køres elektrisk, og salget af elbiler til private stiger måned for måned. Vores nye undersøgelse viser, at flertallet af de danske kommuner ikke har haft samme fokus på grøn omstilling, da de købte nye biler,” konstaterer Mads Rørvig, direktør i De Danske Bilimportører.

Spørgsmålet om grøn omstilling og el-biler i Halsnæs Kommune blev vendt på et valgdebatmøde i Maglehøjbebyggelsen i Frederiksværk tirsdag aften, og borgmester Steffen Jensen tilføjede, at der er planer om kommunale el-biler i takt med at nuværende aftaler om køretøjer udløber og bilerne skiftes ud, eksempelvis flåden af hjemmeplejebiler, der i dag kører på fossilt brændstof.

I bilimportørernes undersøgelse er ladestationers lokalisering kortlagt, og her i Halsnæs er der anført tre steder: Frederiksværk Station, Strandvejen og Havnegade i Hundested, men de fire ladestandere ved rådhuset i Frederiksværk er dog ikke markeret på kortet, som skulle være opdateret august 2021.