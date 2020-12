Nu vil Frederik gøre endnu mere for at stoppe med at ryge

Se billedserie Thomas Milton fra Act-On-It fortalte Tier-eleverne om de mange skadelige stoffer der er i en cigaret. Foto: Allan Nørregaard

Halsnæs - 09. december 2020

Lidt asfalt, biludstødning, rottegift, kloakgasser, ammoniak, lightergas og ikke mindst nervegas - det sidste i form af nikotin.

Det er reelt bare noget af indholdet af en cigaret. Sådan fortalte skuespiller Thomas Milton fra Act-on-it eleverne i Tieren på UKC i et teater-foredrag fredag i anledning af, at Tieren er gået med på Frederiksværk Gymnasium og HF's initiativ, så man fra nytår bliver Røgfri Skole - et halvt år før en lov om samme træder i kraft på alle uddannelsesinstitutioner.

Og hvad Thomas Milton fortalte om rygning og indtagelse af snus gjorde indtryk på 10. klasse-eleverne, hvor kun et par stykker før forestillingen tilkendegav, at de røg. En af dem var Frederik, som er godt i gang med at foresøge at holde op.

- Det var en sjov måde at få viden på, at gøre det komisk er en god måde at få læring, så det ikke bliver kedeligt. Jeg forsøger at stoppe med at ryge, og ja det gjorde indtryk. Især da han viste billedet med familien..., sådan skal det ikke blive for mine børn, sagde Frederik bagefter til Frederiksborg Amts Avis.

Billedet Thomas Milton viste var af en jævnaldrene kammerat taget på hospitalet, omgivet sin familie, kort tid før han døde af lungekræft.

Kærlighedserklæring At indføre nikotin-fri skoletid er en kærlighedserklæring til jer, fortalte Thomas Milton. Cigaretter indeholder 70 forskellige kræftfremkaldende stoffer, rygning halverer chancen for at få børn og kan give impotens fortalte han de unge og advarede samtidig mod, at det ikke var meget bedre at skifte til e-cigaretter eller snus.

Han viste andre grimme billeder end dem af familien. Af rygerlunger og lange tænder og mundhulekræft efter brug af snus blandt andet. Og mindede om hvad man kunne få for pengene i stedet, hvis man røg en pakke cigaretter om dagen. For eksempel i stedet købe fem cykler om året, eller 160 superligabilletter eller rejse to gange til USA.

Rygere manglede Det var kun omkring halvdelen af 10. klasse-eleverne, der overværede fredagens show, og som det blev sagt manglede en del af rygerne. Lærer Jakob Buhrkall vurderer, at omkring 15 af de cirka 60 elever i Tieren ryger.

- Men bare det, at de 30, som hørte på i dag, ikke begynder at ryge betyder rigtig meget, det er typisk på ungdomsuddannelser, at mange begynder, siger sundheds- og rygestopkonsulent i Halsnæs Kommune Tine Hasselbalch, der er tilknyttet projektet med Røgfri Fremtid i Tieren og på gymnasiet.

- Nu skal vi have det ud i praksis. Vi skal snakke med de, som bryder reglerne, men er enige om, at vi ikke skal være politi og skælde ud, i stedet skal vi støtte op, blandt andet i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og de tiltag, de står for, siger lærer i Tieren Sussi Hoffgaard, der samtidig virker som rygestopkonsulent.

Bedst uden røg Frederiksværk Gymnasium og HF har indgået partnerskab om Røgri Fremtid med Kræftens Bekæmpelse i Halsnæs, og samarbejder desuden med Halsnæs Kommune om rygestop, og derfor bliver gymnasiet helt røgfrit, når elever og personale møder ind efter juleferien, hvis ellers Corona tillader det. Fra 1. januar er al rygning i skoletiden forbudt, før kunne man gå udenfor matriklen og ryge i pauser.

- Vi bakker som skole op om Røgfri Fremtid. For at give de unge den bedst mulige fremtid - den den tror vi på er uden røg, siger Stine Handesten, lektor i biologi og sundhedskoordinator på gymnasiet.

Hun synes det er fedt at Tieren er gået med på at være røgfri også allerede fra nu - som en naturlig konsekvens af at en del af deres undervisning og aktiviteter udover i UKC foregår på gymnasiet.

Gymnasiet har allerede i samarbejde med Halsnæs Kommune indbudt til flere rygestopkurser for elever og personale, og Stine Handesten håber at flere har overskud til at melde sig til nye kurser.

Nye spil

Ingen elever på gymnasiet kan være i tvivl om den fremtid, der venter, når de - om Corona-restriktioner vil - møder på skolen efter nytår. Et stort banner har vist nedtællingen dag for dag, og på forskellig vis er der gjort forberedelser.

- Elevrådet har været med ind over idéer for at tilbyde alternative løsninger. Det bliver jo et hul for dem, der plejer at gå ud og hygge sig med smøger. Vi har købt forskelllge spil til både inde- og udendørs og vil indrette flere hyggeområder indenfor, siger Stine Handesten, der gerne ser at eleverne istedet for røgpause brænder noget energi af ude på sportspladsen.

I forbindelse med online-morgensamlinger har der været deltagelse fra Kræftens Bekæmpelse og kommunens rygestopkonsulent.

Stine Handesten konstaterer at intiiativet med røgfri skole er taget godt imod af de som ikke ryger, men at det jo er en indskrænkning af den personlige frihed. Hun har ikke aktuelle tal på hvor mange af gymnasie-eleverne der ryger, men det får man inden længe i forbindelse med den seneste trivselsundersøgelse, hvor eleverne kan svare frem til 1. januar.

Snus breder sig - Halsnæs ligger desværre tungt i statistikkken med bl.a. det højeste antal storrygere på Sjælland, så derfor ligger vi også højt blandt de unge. Derfor har politikerne også valgt at have fokus på det, siger sundhedskonsulent i kommunen Tine Hasselbalch.

Da de politiske fagudvalg i 2018 skulle lave målsætninger for arbejdet i byrådsperioden lød første bud fra Udvalget for Sundhed og Forebyggelse »Børn og unge i Halsnæs Kommune skal ikke ryge. Og man har indgået partnerskab med Kræftens Bekæmpelse om Røgfri Fremtid.

Denne bredes altså konkret ud til gymnasie og i Tier fra januar, og Tine Hasselbalch er også i dialog med FGU, der bliver røgfri til sommer ifølge den ny lovgivning. Det er velkendt at endnu flere ryger på de faglige uddannelser.

På gymnasiet konstaterer man at der er ekstra mange, som ryger til festerne, men her er man altså hjulpet af at Corona har aflyst festerne. Til gengæld er det på gymnasiet i Frederiksværk som andre steder tydeligt at brugen af snus breder sig mere og mere. og det skal bemærkes at det nu regler fra januar også omfatter snus, da der er tale om Tobaksfri Fremtid.

- Det skal ikke undervurderes, hvor meget snus der indtages dagligt. Det kan jo foregå mere hemmeligt. Desværre er der for lidt viden på området, men tobaksindustrien har markeret sig meget på de sociale medier for at fortælle de unge at snus er sejt, siger Tine Hasselbalch.

Man kan få rådgivning på rygestop på stoplinien 80 31 31 31.