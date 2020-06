Søren Brink, Frederik Germann, Ulrich Mehr og Børge Larsen har efter torsdagens møde flere forslag og ideer i spil, som skal løse den seneste tids uroligheder. Parterne mødes igen onsdag og satser på at have en løsning klar inden sommerferien. Foto: Frederik Germann

Nu taler alle om de unge: - Det kan blive historisk

Halsnæs - 12. juni 2020 kl. 18:48 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De unge i Hundested for alvor blevet et varmt taleemne. I denne uge er der afholdt flere møder om og med de unge - både politisk, mellem Unge- og Kulturcentret og Hundested Havn og blandt de unge selv. Møderne har alle det formål at finde løsninger på de uroligheder, som i øjeblikket præger havnebyen.

- Vi har drøftet, om vi kan være behjælpelige i forhold til den uro, der er med de unge omkring havnen og i den øvrige del af byen, siger Helge Friis(S), formand for Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud.

I flere uger har en gruppe unge lavet forskellige afskygninger af hærværk på havnen; malet grafitti på virksomheder og mure, knust flasker på gader og pladser og ødelagt inventar. Havnens modsvar har været at hyre et vagtværn, som siden har bortvist alle unge fra havnens område i aftentimerne. Situationen har ført til, at de unge føler sig jaget og uønskede og har skabt stor røre på de sociale medier.

Da udvalget tirsdag holdt møde var de unge ikke en del af mødets oprindelige dagsorden, men emnet endte alligevel med at blive drøftet.

- Jeg tror ikke, at gruppen med ballademagere er så stor. Men er der bare ti rodløse unge i Hundested, så er det stadig et stort problem. Det skal vi se, om vi kan finde løsninger på ved at hjælpe dem, hvor der er brug for det, så de ikke driver formålsløst rundt og laver problemer, som får konsekvenser for alle andre, siger Helge Friis.

Gå i dialog I Hundested har ungdomsklubben Regnbuen sit eget hus ved siden af Hundested Skole, hvor unge fra 6.klasse til de fylder 18 år kan komme gratis. Udvalgsformanden forklarer, at en af de hurtige løsninger er at udvide ungdomsklubbens åbningstid.

- Der er åbent alle hverdage, og ungdomsklubben udvider åbningstiden til klokken 21 hver aften. Det er positivt, men nogen af dem, der skaber uro, er unge, som ikke er i kontakt med UKC. Der skal vi have skabt kontakt mellem skolen og hjemmet og have fat i de enkelte unge, siger Helge Friis og fortsætter:

- De unge har haft ualmindelig meget fritid i corona-perioden og har fundet sammen i grupper rundt omkring. Vi skal have fat i medløberne, så det ikke er interessant at tage del i urolighederne. Men løsninger er ikke at smide de unge væk, siger Helge Friis.

I stedet opfordrer han til, at havnen og de unge går i dialog for at løse problemet i stedet for at male sig op i hvert sit hjørne.

Gjort noget før Den opfordring nåede ikke engang at blive stillet, førend Unge- og kulturcentrets ledelse, bestyrelsesformand Frederik Germann og leder Ulrich Lykke Mehr, mødtes med havnens ditto, bestyrelsesformand Børge Larsen og havnefoged Søren Brink, torsdag eftermiddag.

- Det var en god snak, som blødte stemningen op, og vi er fuldstændige enige om, at vi skal spille hinanden gode. Der har været en masse episoder, men vi har aftalt, at vi ser fremad og finder fælles fodslag, siger Frederik Germann.

De samme toner lyder fra Søren Brink.

- Det var et godt møde, hvor vi fik gjort rede for vores synspunkter, og jeg fornemmede hurtigt, at de havde spændende ting at byde ind med. Det skulle vi måske have gjort noget før, siger Søren Brink.

Nyt regelsæt På mødet blev UKC præsenteret for et regelsæt fra havnen, som parterne vil forsøge at udbrede gennem medier, ungeråd og forældregrupper.

- De handler om, hvordan havnen igen kan være for alle - også de unge. Der bliver bare nogen begrænsninger på, hvor mange man kan samles, og hvordan man opfører sig, siger Søren Brink.

I reglerne står, at man maksimalt må samles fem mennesker, og at man ikke må høre for høj musik, smadre flasker og drikke alkohol. Dem bakker UKC op om.

- Havnen har lavet regler, som vi ikke mener virker skræmmende. Er man kunde på havnen eller har en båd på havnen, er man selvfølgelig velkommen. Men det er en privat virksomhed, og man må ikke sidde 20 personer sammen og drikke øl. Havnen vil håndhæve en regel om, at man maksimalt må samles fem mennesker .Er man mere end fem, vil man blive henvist til et andet sted. Det, synes vi, er meget rimeligt, siger Frederik Germann.

Mellemrummet i spil UKC mødte selv op med flere mulige løsninger, som skal fjerne de mange spændinger mellem havnen og de unge. Blandt andet et sted til de unge på Mellemrummet.

- Vi mener, at der måske kan findes en løsning på Mellemrummet. Der er nogen byggeregler på området, men vi drømmer om, at der kan etableres et shelter og nogen borde og bænke til de unge. Så kan havnen bede de unge om at gå derover, siger Frederik Germann, og havnefogeden kalder det en god ide.'

- Hvis de unge har lyst til at være flere samlet eller drikke alkohol, så kan vi henvise dem til det område, siger Søren Brink.

En million kroner En anden del af løsningen kan måske findes ved hjælp af den pengepose, som tirsdag blev sendt i retning af Halsnæs. Folketingets partier har indgået en aftale om at give 200 millioner kroner til sommerferieaktiviteter, målrettet børn og unge, landet over. I Halsnæs kan man se frem til en million kroner, og udvalgsformanden afviser ikke at sætte penge i spil i Hundested.

- Vi fik af vide tirsdag, at vi havde fået pengene, og vi har ikke nået at overveje, hvad de skal bruges på. Men hvis der er konkrete tiltag eller ekstraordninære aktiviteter i Hundested, så kan en del jo passende bruges der, siger Helge Friis.

Puljen blev også diskuteret af havnen og UKC.

- Vi snakkede om, at havnen kan spille ind på sommeraktivitetspuljen og få midler til at lave kongespil eller beachvolley på stranden, siger Frederik Germann.

Han tror på, at parterne kan lande en løsning og kalder det for historisk.

- De her problemer har været tilbagevendende i 16-18 år, uden at nogen har kunne løse det. Nu har vi en god dialog og løsninger på bordet, og vi nærmer os noget historisk, siger UKC's bestyrelsesformand.

Parterne skal mødes igen onsdag og får her følge af lokalbetjenten, vagtselskabet og Natteravnene.

- Vi skal have fundet en løsning, inden de unge går på sommerferie. Det er helt sikkert planen, siger Frederik Germann.

