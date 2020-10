Se billedserie Musikskoleleder Kenneth Horsbrugh: "Vi skal ikke bare vente på at børnene, via deres forældre, tilmelder sig musikskolen. Vi skal ud og være opsøgende og synlige." Fotos: Kim Larsen.

Send til din ven. X Artiklen: Nu spiller det igen for musikskolen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu spiller det igen for musikskolen

Efter to år med en musikfaglig leder på halv tid får Halsnæs Musikskole fra nytår atter en leder på fuld tid

Halsnæs - 21. oktober 2020 kl. 09:26 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

MUSIK Det er ikke akkordarbejde at være musikskoleleder, selvom Kenneth Horsbrugh godt kan håndtere tangenterne på flyglet hos UKC på den gamle brandstation i Frederiksværk.

Han har været musikskoleleder i Halsnæs siden 1. marts 2019 - på halv tid.

Da 'rædselsbudgettet' skulle lægges i efteråret 2018 var der lagt op til at lægge ledelsen af musikskolen ind under UKC og dermed spare lønnen til en musikfaglig leder af musikskolen.

Det mødte mange protester, og det endte med, at der i budgettet blev afsat penge til 'en halv musikskoleleder'.

Men i det netop vedtagne budget har Halsnæs Byråd igen afsat penge til en musikskoleleder på fuld tid.

"Det har vist sig, at en leder på deltid ikke kan løse opgaverne tilfredsstillende for eleverne og personalet. Opgraderingen skal samtidig ses som et led i at igangsætte en selvstændiggørelse af musikskolen, som i dag hører organisatorisk under Unge- og kulturcentret," stor der at læse under det 'budgethåndtag' om musikskolen, som endte med at blive vedtaget.

En beslutning som har vakt genklang i musikskolen.

Halsnæs Avis har inviteret sig selv på besøg hos den halve musikskoleleder, Kenneth Horsbrugh, som fra nytår bliver hel.

Fra Grønland til Halsnæs Kenneth Horsbrugh er uddannet cand. phil. i musikvidenskab på Århus Universitet. Han har desuden en diplomuddannelse i ledelse.

Han har undervist på musikskoler i over 20 år fortrinsvis i trommespil, men også andre slagtøjsinstrumenter som f.eks. marimba og vibrafon.

I 2004-07 var Kenneth Horsbrugh projektleder i en musik- og danseskole i Tamale, som ligger i det nordlige Ghana.

Efter nogle år i musikskolen i Egedal gik turen nordpå til Nuuk, hvor han var musikskoleleder i Sermersooq Kommune fra 2015, til han i 2019 fik job i Halsnæs Kommune.

Gennem musikken opstår noget fantastisk

Kenneth Horsbrugh har gennem årene spillet trommer i både bigbands, jazzkvartet samt rock/funk-bands.

"Nu er det ledelse, der optager min tid. Men jeg har et familieband, hvor jeg spiller sammen med min kone vores tre børn på 13, 16 og 18 år."

"Vi spiller pop. Det er sjovt at spille med ungerne. Det er simpelthen nogle af de bedste timer," lyder det med et stor smil.

"Man er sammen på en rigtig fin måde og kommer tættere på hinanden end ved 'bare' at snakke."

"Og det er jo det, musik kan. Man samarbejder og skaber noget sammen. Man kommer tæt på hinanden, der etableres et socialt fællesskab gennem musikken."

"Det er uanset, om du er amatør eller professionel, barn eller voksen, der opstår noget fantastisk gennem musikken."

"Det er den følelse, vi gerne vil give videre i musikskolen. Vi lærer eleverne et håndværk, og den oplevelse at mestre noget er en fantastisk følelse i sig selv."

"Dertil kommer oplevelsen ved at spille sammen med nogen - og/eller spille for nogen. "

"Det at spille for nogen, for et publikum! Det kræver overvindelse første gang, men det er en kæmpe oplevelse, som de aldrig glemmer. Det er noget de unge mennesker vokser af," fastslår Kenneth Horsbrugh.

Alle børn har ret til musik "I det hele taget, så er musikudøvelse virkelig noget, som skaber personlig udvikling: Man lærer at sætte mål, og man får styrket disciplin, koncentration og vedholdenhed. Samtidig indgår man i et fællesskab," understreger Kenneth Horsbrugh og fortsætter:

"Musik har så mange gode ting at byde på. Jeg plejer at sige, at alle børn ikke bare skal have mulighed for at opleve og dyrke musik, alle børn skal have RET til det."

"Det betyder også, at vi ikke bare skal vente på at børnene via deres forældre, tilmelder sig musikskolen. Vi skal ud og være opsøgende og synlige. Det er vigtigt!"

"Derfor vil vi gerne udbygge samarbejdet med kommunens dagtilbud. Vi har allerede et samarbejde med Frederiksværk Børnehus, hvor storegruppen en gang om ugen kommer hen i Ågalleriet og får et musikalsk input af en af vores mange dygtige lærere."

"Vi er ved at genetablere et samarbejde med Kregme Børnehus, hvor vores lærere kommer ud til institutionen og laver noget med børnene."

"Musikskolen har en lærer, Pernille Manly Larsen, som står for et fantastisk tilbud til de 0-6 årige børn kaldet Babymus og Minimus."

"Jeg vil opfordre alle småbørnsforældre til at melde deres børn til. Musik er noget af det bedste, du kan give dit barn med i livet."

"Vi lægger også stor vægt på at samarbejde med skolerne, så også elever der ikke er tilmeldt musikskolen får nogle musikoplevelser. F.eks. kor på Melby Skole, musicals på Frederiksværk Skole og fløjteklasser på Magleblik. På Magleblik Skole har vi også en kompagnon-ordning, hvor en lærer fra musikskolen sammen med en folkeskolelærer står for musikundervisningen et helt skoleår i 0. klasse."

Den ekstra ledelsestid, som bliver en realitet fra nytår, skal ikke mindst bruges til at opdyrke samarbejdet med dagtilbud og skoler, understreger Kenneth Horsbrugh - og til at sikre at musikskolen konstant følger med tiden ved løbende at udvikle nye tilbud.

Drømmer om et sted Musikskolens undervisning foregår decentralt ude på de enkelte skoler i kommunen, også to af privatskolerne, samt på UKC. Det har den store fordel, at eleverne ikke skal ud på en lang tur for at få musikundervisning.

Bagsiden af medaljen er, at det er svært at udvikle et velfungerende musikskolemiljø:

"Der mangler et centralt sted, der er lavet til musik og sammenspil. Et sted hvor både lærere og elever nogle dage om ugen kan mødes med hinanden og hænge ud. Det er øverst på lærernes ønskeseddel."

"Et sådant sted vil være inspirerende for både lærere og elever," fastslår Kenneth Horsbrugh,

På spørgsmålet om, hvor det evt. kunne være, svarer han:

"Jeg har set, at der er planer om, at den gamle materielgård skal flytte. Det er lige på den anden side af gaden. Det ville være fantastisk, hvis en af bygningerne kunne indrettes til øvelokaler og mødested."

"Beliggenheden kan ikke være bedre, da musikfaciliteterne kan indgå i UKC og dermed bidrage til ungemiljøet i området," siger musikskoleleder Kenneth Horsbrugh, som hermed lufter sit og musikskolelærernes store ønske offentligt for første gang.

Fakta Halsnæs Musikskole er for alle - både børn, unge og voksne. Der gives tilskud til børn og unge, men fra 25 år betales fuld pris.

Der er pt. ca. 300 elever i Musikskolen. Ca. 30 er voksne over 25 år, de fleste af disse synger i Stjernekoret.

Der er løbende tilmelding til musikskolen, man kan altid springe på musiktoget. Der er ledige pladser til f.eks. violin, saxofon og trommer. Det meste foregår som soloundervisning med personlig lærer/coach i 20 eller 30 minutter om ugen.

Er man tilmeldt soloundervisning, er det gratis at deltage i musikskolens øvrige tilbud om f.eks. sammenspil, kor, musikteori og workshops.