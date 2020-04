Et nyt projekt er klar for »Rasmussens have«, hvor naboerne gerne vil af med benzintanken. Foto: NJL

Nu skal der snakkes om andet end Corona

Halsnæs - 25. april 2020 kl. 04:32 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Håndteringen af corona-krisen har fyldt det meste, også for de lokale politikere, i hele marts og april, men nu er det ved at være tid til, at det øvrige politiske arbejde igen skal igang.

Kommunens embedsfolk har hele tiden arbejdet videre hjemmefra med diverse sager, og i den kommende uge er der møder for samtlige fagudvalg. Det kommer dog til at foregå anderledes, end man er vant til. Nemlig på Skype.

Byrådsmødet i marts blev aflyst, men en række sager dog godkendt og sendt videre efter, at alle partier havde givet tilsagn om det til borgmester Steffen Jensen (S). De planlagte udvalgsmøder og byrådsmødet tidligere i april blev også aflyst, men for ikke at komme for langt efter med sagsbehandlingen er det besluttet at rykke maj måneds Økonomiudvalgs- og byrådsmøde frem til henholdsvis 6. og 14. maj. Byrådet skulle ellers først være samlet igen 28. maj.

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse lægger for mandag 27. april. Tirsdag følger Erhverv og Beskæftigelse, Ældre og Handicappede samt Skole, Uddannelse og Dagtilbud. Og onsdag kommer turen til Miljø og Plan samt udvalget, der i daglig tale kaldes UKID, udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati.

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse samt Ældre og Handicappede skal drøfte den plejeboliganalyse, som Frederiksborg Amts Avis omtalte torsdag. Og begge udvalg får forelagt et et sundhedsfagligt tilsyn som Styrelsen for Patientsikkerhed har foretaget 5. marts om hjemmesygeplejen.

Tilsynets konklusion er: »Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden.« Det er en glædelig nyhed efter at Halsnæs Kommune efter et tilsvarende tilsyn i april sidste år fik hård kritik fra Styrelsen for Patientsikkerhed - tidligere kendt som Embedslægen. Her blev Halsnæs Hjemmesygepleje indplaceret i kategorien »Større problemer af betydning for patientsikkerheden«, og Styrelsen udtalte kritik på 10 ud af 14 målepunkter og gav en række direkte påbud til kommunen, som der blev rettet op på i løbet af efteråret

Udvalget for Miljø og Plan skal atter drøfte boligprojektet kaldet »Rasmussens Have« ved Amtsvejen 64 i Hundested. Bygherren har fremlagt et nyt forslag, hvor der i stedet for to og et halvt plan kun bygges i halvandet plan som et byrådsflertal har ønsket.

Det oprindelige forslag rummede 27 boliger og en byggeprocent på 79. Det fik kun støtte fra Venstre og Dansk Folkeparti. Det ny projekt er ændret til 22 boliger med en bebyggelsesprocent på 55 og i halvanden etage med maksimal højde på ni meter. Det var i marts det tidligere forslag blev afvist, så der er arbejdet hurtigt med at få det ny projekt klar, som det også blev lovet af borgmester Steffen Jensen overfor bygherren.