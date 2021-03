Send til din ven. X Artiklen: "Nu mangler vi bare at kunne åbne" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

"Nu mangler vi bare at kunne åbne"

Håndværkere har været i gang flere måneder med at udvide og opgradere Paraplyen Hundested. Resultatet er blevet rigtig flot, men på grund af coronarestriktioner, kan brugerne ikke rykke ind endnu. Men her har du mulighed for et lille smugkig...

Halsnæs - 25. marts 2021 kl. 11:06 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

Aktivitetshuset Paraplyen, Jernbanegade 2 i Frederiksværk, har i mange år skullet dække hele kommunen.

Det var et stort ønske, som gik i opfyldelse, da Hundested i oktober 2017 kunne åbne Paraplyen Hundested i Halsnæs Medborgerhus, hvor også biblioteket i Hundested har til huse.

Ikke så stort et aktivitetshus som det i Frederiksværk, og heller ikke med så mange tilbud. Men alligevel...

Halsnæs Byråd nåede dog ret hurtigt frem til den erkendelse, at Paraplyen Hundested havde behov for mere plads.

Og plads var der masser af på den nedlagte Storebjergskole, så den lå lige til højrebenet.

Efter en længere proces blev konklusionen dog, at det var bedre at lade Paraplyen Hundested blive i Halsnæs Medborgerhus - og så udvide faciliteterne her.

Et enigt Halsnæs Byråd vedtog derfor på sit møde i december 2019 at lægge de 6,8 mio. kroner, som allerede var afsat til nye faciliteter for Paraplyen Hundested, sammen med de 3,1 mio. kroner, som var afsat til genopretning og renovering af Halsnæs Medborgerhus.

Så var der i alt 9,9 mio. kroner at gøre godt med.

Det er dette arbejde, som netop er færdiggjort.

Motionsrum med råt look Halsnæs Avis har inviteret sig selv, og dermed læserne, på et lille smugkig i selskab med Paraplyens leder, Mie Madsen.

Vi starter rundturen i det nye motionsrum:

Maskiner er sat op og klar til brug, der mangler dog et par romaskiner, som er i restordre, og lidt ekstra motionscykler,

"Det er det tidligere køkken og kokkeskole, som nu er blevet motionsrum. Gulvene og de hvide vægfliser er bevaret, så rummet har et lidt råt look. Det er virkelig flot."

"Et motionsrum har virkelig været efterspurgt. Vi har 100 stående på en liste, som bare venter på at komme i gang. Nogle af dem har taget turen helt til Frederiksværk, det slipper de for nu," fortæller Mie Madsen.

Motionsrummet i Frederiksværk kan rumme 22 brugere ad gangen, rummet i Hundested er mindre, så der bliver nok plads til 12-16 stykker, vurderer Mie Madsen.

Men det skal lige prøves af i praksis - når coronarestriktionerne engang tillader det.

I tilknytning til motionslokalet er der etableret omklædnings- og baderum.

Alrum, køkken og multiværksted

Nyt er også et stort alrum med flot lysindfald fra glasparti i loftet, som både Paraplyen og biblioteket kan gøre brug af.

Her kan f.eks. Paraplyens Qigong-hold udfolde sig, og der er rig mulighed for at oprette flere små bevægelseshold efter behov - og hvis der er frivillige til det.

Der står nemlig frivillige bag langt de fleste af Paraplyens aktiviteter, understreger Mie Madsen.

Alrummet åbner også mulighed for, at biblioteket og Paraplyen kan lave arrangementer sammen.

Et tidligere kaffekøkken er blevet sat i stand og opgraderet til brugerkøkken. Her bliver der mulighed for at lave madhold i Paraplyens regi.

Brugerkøkkenet kan også benyttes af de foreninger, der afholder aktiviteter i Salen (den gamle byrådssal).

Et nyt multiværksted giver mulighed for også de lidt grovere håndværk. Hidtil er der mest blevet nørklet med nål og tråd, garn og stof.

Café Gårdhaven Det helt store hit i det nye Paraplyen Hundested, er Mie Madsen sikker på, bliver Café Gårdhaven.

Som navnet antyder, er der direkte adgang fra den ny café ud til en gårdhave anlagt med terrasser omkranset af plantebede.

Fra biblioteket er der lavet trappeadgang til gårdhaven.

"I cafeen kan man mødes i en pause, drikke en kop kaffe og spise et stykke kage eller en ostemad - måske en sandwich. Og, når vejret er til det, kan man sidde i den pragtfulde gårdhave."

"Her kommer til at summe af liv," forudser Mie Madsen.

Også bibliotekets brugere er velkomne til at bruge caféen. Dog ikke til samme billige priser, som Paraplyens medlemmer. Cafeen må nemlig ikke være konkurrenceforvridende.

Café Gårdhaven får også brug for frivillige.

"Uden frivillige kan vi ingenting," understreger Mie Madsen.

Brugerne mangler "Det hele er blevet så flot. Det lever helt op til forventningerne, ja og mere til. Ikke mindst gårdhaven... og motionsrummet," lyder det fra Mie Madsen.

"Nu mangler vi bare at kunne åbne. Det bliver en festdag, den dag vi kan lukke folk ind. Det glæder vi os helt vildt til."

Hvornår det bliver, vides af gode grunde ikke. Det afhænger helt af, hvornår coronarestriktionerne tillader det.

Pris: 10 mio Regningen for renovering af medborgerhus, nyindretning og udvidelse af Paraplyen Hundested er endt på10.159.659 kroner.

Det endelige anlægsregnskab forelægges Halsnæs Byråd torsdag 25. marts.