Nu koster det at parkere på havneområde

Hundested Havn har netop indført betalingsparkering på arealer ved badestranden Trekanten, Nordmolen og andre dele af havneområdet, hvor der er etableret nye p-faciliteter.

"Med de nye parkeringsfaciliteter indføres der betalingsparkering på Hundested Havn. 1 times parkering vil koste mellem 7 og 9 kroner. Det giver mulighed for løbende at vedligeholde parkeringsområder og giver mere plads med hensyn til afstandskrav. Det sikrer en præsentabel havn, uden huller i asfalten, med en klar og tydelig fokusering på at forskønne veje, gangarealer og kajkanter," skrev Hundested Havn i en pressemeddelelse 15. april, og efterfølgende er p-arealerne mærket op og forsynet med info-skilte, der adviserer om regler, betalingsmuligheder samt at en parkeringsbøde koster 790 kroner.

Hundested Havn har allieret sig med firmaet Park Zone i forbindelse med den nye betalingsordning.