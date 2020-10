Nu kommer søreddernes nye båd

Der er næsten to måneder til juleaften, men søredderne i Lynæs gør i øjeblikket klar til at modtage deres gaver allerede i weekenden. Det er en en ny redningsbåd, en 8 meter High Speed Rescue Boat med det mundrette navn »Rescue DSRS 8 01 Tbn«, som længe har stået på DSRS Lynæs ønskeseddel. Den glade giver er A.P. Møllers Støttefond som i foråret donerede 1,8 millioner kroner til en ny båd.

- Båden bliver stationeret i Lynæs og skal afløse vores gamle og yderst veltjente båd, der er godt slidt af alle de mange aktioner, den har været ud i. Nu får vi en ny og yderst professionel båd, der til fulde lever op til de krav, man kan stille til en SAR-båd. Vi glæder os meget til at overtage den fra det svenske værft, siger Bo Vinten-Johansen, stationsleder i DSRS Lynæs, til Frederiksborg Amts Avis.

Han gør det klart, at den frivillige organisation, der ikke modtager støtte eller tilskud fra det offentlige, ikke ville kunne klare sig uden sponsorater og donationer.

- Imidlertid er vi i den heldige situation, at vi har en bred opbakning på landsplan og ikke mindst fra vores lokale sponsorer, der støtter vores lokale afdeling Station Lynæs. En donation af den størrelse fra A. P. Møllers Støttefond, betragter vi som et stort skulderklap, siger Bo Vinten-Johansen.

I Lynæs Havn er den flydende station og en ponton bygget om, så søredderne kan modtage den nye båd, der er udviklet i et samarbejde mellem bådværftet Swede Ship og det svenske søredningsselskab. Bådtypen anvendes af både det svenske og det norske søredningsselskab.

Frivillige fra DSRS Lynæs har desuden været i SVerige for at teste den nye båd. Det svenske værft har et testprogram, der kræver 50 driftstimer i svensk farvand.