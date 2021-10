Se billedserie Et projekt med 15 chikaner på Store Karlsmindevej delte vandene i Udvalget for Miljø og Plan. Foto: Allan Nørregaard Foto: Allan Nørregaard

Nu kommer der flere chikaner

Halsnæs - 04. oktober 2021 kl. 05:06 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

SØLAGER: Tilbage i 2016 gav det stor debat, at det daværende byrådsflertal besluttede at fjerne en chikane på Store Karlsmindevej ved Sølager. Det skete mod direktionens indstilling efter forslag fra Walter Christophersen (DF), som på det tidspunkt var udvalgsformand.

Beslutningen rystede beboere på strækningen, og efterfølgende blev det lovet af borgmester Steen Hasselriis (V), at der kom fast fartmåler på strækningen, hvad han dog senere ikke kunne få flertal for.

Siden er fulgt en række læserbreve fra særlig Nis Rasmussen og en lokal initiativgruppe for at få gjort noget ved trafiksikkerheden på vejen - senest i februar i år med et åbent brev til borgmester Steffen Jensen (S).

Nu foreligger et forslag til anlægsprojekt på St. Karlsmindevej, hvor der skal ske forbedringer for de bløde trafikanter på strækningen. Formålet med trafiksaneringen er at få nedsat hastighed på St. Karlsmindevej fra Frederiksværkvej til og med svinget i Sølager.

Udvalg splittet Sagen, der er en del af den Trafik- og infrastrukturhandleplan der blev vedtaget i foråret, var for Udvalget for Miljø og Plan onsdag. Direktionen indstillede godkendelse af skitseprojektet på St. Karlsmindevej med udvidelse af yderligere to chikaner på Sølagervejen.

I udvalget var der imidlertid langt fra enighed om projektet. En afstemning endte 3-3, da Jannik Haulik Jørgensen (S) havde meldt afbud til mødet.

For Direktionens indstilling stemte Helle Lunderød og Torben Hedelund (S) samt udvalgsformand Anja Rosengreen (SF). Imod stemte: Steen Hasselriis (V), Thomas Møller Nielsen (V) samt Walter G. Christophersen (DF), idet de to partier ifølge referatet mener, »at forslaget er ude af proprotioner«.

Sagen sendes derfor til Økonomiudvalget uden udvalgets anbefaling og skal på byrådsmødet 14. oktober. Venstres holdning undrer udvalgsformand Anja Rosengreen, da Venstre tidligere har stemt for at frigive midler til projektet.

- Der var ikke engang et ændringsforslag så vi kunne få at vide, hvad deres forslag til trafiksikring på St. Karlsmindevej så er, når nu de ikke mener, at forvaltningens forslag kan bruges. Jeg er glad for forslaget, og jeg er sikker på, at det bliver bedre for de bløde trafikanter nu, når bilerne i højere grad tvinges til at overholde fartgrænserne. St Karlsmindevej er en gammel smal vej, som ikke egner sig til at køre hurtigt på. Den er for smal til at lave cykelsti og fortov, så det er vigtigt, at bilerne kører langsomt, så man ikke bliver utryg som blød trafikant. Forvaltningen har været i en rigtig fin dialog med beboerne i området, og det er vigtigt, fordi dem der bor i området, kender udfordringerne bedst, siger Anja Rosengreen.

Mange penge - Vi mener, det er mange penge at bruge på den vejstrækning i forhold til mange andre steder i kommunen, hvor folk kører for stærkt, og der er svage trafikanter. Samtidig undrer det os, at den chikane, der blev påkørt mange gange og blev fjernet skal genopstå, siger Steen Hasselriis (V) og fortsætter:

- Vi er indforstået med, at der skal gøres noget på vejen, men da vi stemte for i foråret, kendte vi ikke projektet, og nu kommer det oven i købet til at koste 1,6 mio. i stedet for 1,4 mio.

Han henviser til, at der har været ønske om fast hastighedsmåling på stedet, men at det ikke er med i projektet. Venstre mener, at man burde koncentrere sig om at løse problemerne i svinget i Sølager og opsætte færre chikaner, end der nu lægges op til.

15 chikaner En rådgiver har udarbejdet et forslag til forbedringer, der består af 15 chikaner fordelt jævnt på strækningen fra Frederiksværkvej til svinget i Sølager.

I Trafik- og infrastrukturhandleplan 2021-2024 blev der tidligerre i 2021 afsat og frigivet 1.400.000 kr. til forbedring af forholdene for bløde trafikanter på St. Karlsmindevej. Nu lægges yderligere 200.000 kr. i projektet til chikanerne på Sølagervejen.

Som baggrund hedder det i indstillingen: »St. Karlsmindevej er ikke udpeget som anbefalet skolevej eller byakse, men området benyttes af mange, både lokale og turister også til rekreative udflugter til skov og strand. Strækningen fra Frederiksværkvej til Sølager er smal og trafikeret, særligt i sommerperioden. Der er ingen faciliteter for bløde trafikanter. Svinget i Sølager er særligt udfordret af høj hastighed og dårlig oversigt, hvilket har resulteret i uheld og utrygge situationer«.

