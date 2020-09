Foreningen Kivioqs Venner Hundested får nu Knud Rasmussens ekspeditionsskib Kivioq, her ved et tidligere besøg, til Hundested. Foto: Niels J. Larsen

Nu kommer Kivioq til Hundested

Halsnæs - 17. september 2020 kl. 10:31 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Knud Rasmussens ekspeditionsskib Kivioq kommer til Hundested inden længe. Foreningen Kivioqs Venner Hundested har fået forlænget køberetten til skib med 15 måneder til udgangen af 2021, og har samtidig aftalt med de nuværende ejere at man overtaget drift og vedligeholdelse af Kivioq.

Det meddeleler foreningen i et nyhedsbrev efter at der længe har været stille omkring projektet, der blev søsat i 2017 på initiativ af bl.a. Per Makwarth.

»Kivioqs Venner Hundested overtager, i forståelse med de nuværende ejere, drift og vedligeholdelse af Kivioq. På dansk: Kivioq kommer til Hundested. Det sker så snart som muligt, og foreningen overtager ansvaret for at holde skibet sejlklart og i god stand. Efter ankomsten til Hundested skal skibet på værft for at have en stærkt tiltrængt kalfatring, og derefter skal en gruppe af frivillige i gang med at slibe og male. Herudover skal skibet gennemgås overalt for at sikre, at vi kan sejle forsvarligt med passagerer. Det vil tage en del tid,« skriver foreningen i nyhedsbrevet.

Mens skibet er på værft, skal en frivillig organisation bygges op. Kivioqs Venner Hundested har tidligere fået tilsagn fra mange kompetente frivillige, og nu bliver det alvor:

»Vi vil kontakte hver enkelt, men vi vil også opfordre alle til i denne afgørende stund at melde sig ind i Kivioqs Venner Hundested og skrive sig på listen over frivillige. Du kan se frem til at komme i arbejdstøjet med det samme. Vi skal blandt andet bruge folk, som kan sejle en hajkutter, trækyndige, maskinkyndige, skippere især, folk som kan netværke effektivt og skaffe sponsorater til huse, folk som kan lidt af hvert.«

Foreningen har nu vinteren til at søge for at skibet bliver sejlklart til foråret, så projektet bliver bæredygtigt i enhver forstand, Håbet er at Halsnæs Kommune, de lokale museer samt borgere og erhvervsliv vil bakke markant og talstærkt op om projektet.

