Nu kører Guldbussen

Turister kan som en samlet pakke blive kørt i bus hver dag fra Kongens Nytorv til Tisvildeleje, hvor man stiger på Guldbussen og får to og en halv times oplevelser på tur med bussen, inden man kan tilbringe to timer på egen hånd i Tisvildeleje før det går retur til København. Samlet et arrangement på 7,5 timer for 599 kr. inklusive forfriskninger og lækkerier fra området.