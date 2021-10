Der er nu åbnet op for at man kan brevstemme til kommunal-, regionsråds- og ældrerådsvalget - Der er personale som vejleder på bibliotekerne og som her - Borgerservice på rådhuset.

Nu kan du brevstemme

Tirsdag 5. oktober blev der åbnet op for brevstemme-boksen til kommunal-, regionsråds- og ældrerådsvalget

Således blev der i tirsdags åbnet op for at man kan brevstemme, hvis man på den ene eller den anden måde, er forhindret til at stemme på selve valgdagen.

Det er tirsdag den 16. november at der skal stemmes til kommunal-, regionsråds- og ældrerådsvalg, men allerede nu kan du sætte dit kryds.

Sidste frist for at aflevere brevstemmer er fredag 12. november.

På Hundested Bibliotek mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 10-16 samt lørdag 30. oktober og lørdag 6. november kl. 10-13. Frederiksværk Bibliotek er der åben for brevstemmer alle ugens dage med undtagelse af onsdage og søndage.

Du skal fremvise gyldig legitimation (fx pas, kørekort, det gule sundhedskort (sygesikringsbevis)) til stemmemodtageren, og du vil herefter få udleveret to stemmesedler – én til det kommunale valg og én til det regionale valg – og to tilhørende konvolutter.

Derimod skal du huske at medbringe gyldig legitimation som fx dit pas, kørekort eller det gule sundhedskort (sundhedsbevis). Når du møder op på et sted, hvor man kan brevstemme, vil der være en stemmemodtager til stede, som vil vejlede dig.

Hvis du vil brevstemme, skal du selv møde op på et af de steder, hvor man kan brevstemme. Du behøver ikke at medbringe dit valgkort, da det kun skal bruges, hvis du vil stemme på valgdagen.

Stem i eget hjem

Hvis du er syg eller på anden måde fysisk ikke er i stand til at forlade dit hjem, kan du ansøge kommunen om at stemme i dit hjem. Du kan tidligst søge om at stemme hjemme tirsdag den 19. oktober og senest torsdag den 4. november kl. 18.

Hvis kommunen mener, du er berettiget til at stemme i dit hjem, vil du og kommunen sammen aftale et tidspunkt, hvor to tilforordnede vil komme til dit hjem.

Du kan læse mere om, hvordan du søger om at brevstemme i eget hjem på Indenrigs- og Boligministeriets valghjemmeside.