Se billedserie Halsnæs Avis skrev 5. august om problematikken efter en henvendelse fra Inge Hansen, Vinderød.

Nu kan du bestille flextur - helt uden internet og NemID

Siden Movia i marts droppede kontantbetaling (for at mindske risikoen for coronasmitte), har mange ældre været afskåret fra at bruge Flextrafik - nu har Movia endelig fundet en løsning

Halsnæs - 03. december 2020 kl. 10:28 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

I mere end otte måneder har ældre uden internet været afskåret fra at bruge Flextrafik.

For at reducere riskoen for smittespredning med corona-virus fjernede Movia en gang i marts muligheden for at betale med kontanter på en flextur.

Da heller ikke dankort eller Mobilepay kan bruges, så var flextur-kunderne henvist til at bestille og betale via movias hjemmeside. Og det er ikke nemt, hvis man ikke er vant til at bruge digitale platforme - eller måske slet ikke har internet.

Det fik Inge Hansen til i starten af august at klage sin nød via Halsnæs Avis. Hun kunne simpelthen ikke forstå, at det ikke skulle være muligt for Movia at finde en løsning, så ældre uden internet kan bestille og betale for flexture - også i denne coronatid.

Ring efter et tilmeldingsskema

I slutningen af september blev det muligt igen at bestille flexture over telefonen - hvis man forinden er oprettet i Movias selvbetjening med NemID og kortbetalingsoplysninger.

Men det var ingen hjælp for de borgere, som er fritaget for Digital Post og NemID. Dem er der næsten 400.000 af i Danmark.

Nu er det endelig lykkedes Movia at finde en løsning, som hverken kræver internet eller NemID.

En ny ordning, som er trådt i kraft fra 23. november, gør det muligt at bestille flextur over telefonen. Det kræver dog, at man er tilmeldt fakturabetaling. Der skal udfyldes et tilmeldingsskema, som man får tilsendt ved at henvende sig til Movias kundecenter på tlf. 7026 2727.

Når man er oprettet, kan flexture bestilles pr. telefon til Movia. Kundenummeret skal oplyses, og der betales for den samlede kørsel en gang om måneden.

"I Movia er vi meget opmærksomme på, at det at kunne bestille flextur på telefonen er afgørende for mange kunder, fordi de har svært ved det digitale. Som følge af Covid-19 har vi midlertidigt måttet lukke for kontantsalget i flextrafikken, og det har nogle af vores kunder været kede af," siger Movias kommunikationsdirektør Camilla Struckmann og fortsætter:

"Vi er lykkedes med at hjælpe mange over på de digitale løsninger, og nu er vi så klar med en model, som hverken kræver NemID eller digital adgang. Flextur med efterfølgende fakturabetaling er en løsning, som vi ved, at mange ikke-digitale kunder har ventet på, og vi glæder os til at byde dem velkommen i flextur.

Det er dejligt Selvom den ny ordning er trådt i kraft 23. november, så er det ikke noget Inge Hansen har hørt om, da Halsnæs Avis ringer til hende 3. december.

Da hun hører, hvordan den nye ordning fungerer, udbryder hun:

"Det lyder da glimrende. Det vil betyde rigtig meget for mange."

"Når jeg skal nogen stedet, så har jeg måttet trække på min familie. Det er irriterende."

"Nu er der endelig fundet en løsning, det er dejligt. Tak fordi du ringede og fortalte det."

