Nu hjælper Halsnæs hinanden: Enlig mor bag pasningstilbud

Halsnæs - 13. marts 2020 kl. 04:46 Af Kasper Daugbjerg Dønbo

- Nu skal vi stå sammen ved at holde afstand. Vi har brug for samfundssind og hjælpsomhed.

Budskabet fra statsminister Mette Frederiksen(S) var onsdag aften ikke til at misforstå, og mens statslederen udrullede vidtgående og dramatiske indgreb i kampen mod coronavirusset COVID-19, understregede hun, Danmark kun kan lykkedes, hvis alle gør en indsats.

Går man gennem de lokale Facebook-grupper står det klart, at statsministerens ord er blevet hørt. Her tilbyder flere at hjælpe folk, som ikke selv er i stand til det, som er særligt udsatte for den potentielt dødelige virus eller som er en del af det sundhedsberedskab, der skal tage sig af de smittede og syge danskere.

En af dem, som statministerens ord ræsonnerede hos, er den 28-årige sygeplejestuderende Julie Ida Avnsbo fra Frederiksværk. Hun har startet en gruppe på Facebook, hvor der kan tilbydes og søges privat - og gratis - børnepasning til medarbejdere i sundheds- og ældresektoren.

- De er nødsaget til at arbejde og passer på vores syge og svage. De bliver rigtige pressede det næste stykke tid, så jeg vil gøre, hvad jeg kan for at hjælpe mine kommende kollegaer, siger Julie Ida Avnsbo og fortsætter:

- Jeg skulle have været i praktik på Akutmodtagelsen i Hillerød fra på mandag, men fik i går besked om, at vi er hjemsendt i 14 dage. Jeg ville ellers rigtig gerne derhen og hjælpe, men nu forsøger jeg at hjælpe på en anden måde, hvis nogen har brug for det, siger Julie Ida Avnsbo.

Flere har meldt sig Onsdag gjorde statsministeren det klart, at dagtilbud, skoler og undervisningsinstitutioner senest fra fredag bliver lukket. Herefter vil der blive etableret en form for nødpasning for de forældre med et job, som er nødvendigt at opretholde. Hvordan det bliver udformet i Halsnæs Kommune vides endnu ikke, og indtil da kan de berørte borgere så i stedet tage imod den hjælp, som Julie Ida Avnsbo og flere andre borgere tilbyder.

Flere andre kvinder har nemlig meldt sig under fanerne i gruppen, og de første sundhedsmedarbejdere har taget kontakt til Julie Ida Avnsbo.

- Jeg er i dialog med tre mødre, og der kommer en af dem i morgen med hendes datter, så vi kan mødes, siger hun.

Kan selv få brug for det Julie Ida Avnsbo er enlig mor til Willas på tre år, og hvor flere har travlt med at passe på sig selv og komme helskindet gennem krisen, så har hun reageret lige modsat. Hun tilbyder at tage sig af op til to børn mere i sit hjem.

- Jeg kunne som enlig mor selv have stået i samme situation som dem, der ikke har nødpasning, og mit håb er, at budskabet vil sprede sig. Mange folk er blevet hjemsendt fra arbejde, og hvis folk bare kan passe ét barn mere, så vil det gøre en forskel, siger Julie Ida Avnsbo.

Faktisk kan hun stadig ende med at stå i samme situation. Sygeplejestuderende og pensionerede medarbejdere i sundhedssektoren er indkaldt for at hjælpe sundhedsvæsnet.

- Jeg går på femte semester og er vil i 4.-5. led i forhold til at blive kaldt ind, men det kan sagtens ske. I så fald håber jeg, at andre tilbyder det samme, som jeg gør nu, for så får jeg brug for hjælp, siger hun og fortsætter:

- Jeg håber, at initiativet og den gode hjælper-ånd vil sprede sig, så vi kan hjælpe hinanden igennem de næste hårde uger. Ved at skabe noget hjælpsomhed og glæde kommer det ikke kun til at handle om negative ting.