Nu har 'Kregme Nord' fået sig et vejlaug

Vil gøre vænge-kvarteret i Lille Kregme mere attraktivt - også for nye købere

Halsnæs - 09. november 2020 kl. 14:45 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

LILLE-KREGME 41 matrikler var repræsenteret, da Vejlauget Kregme Nord blev stiftet fredag 6. november.

En af de første opgaver bliver at få anmeldt tinglysning af vedtægter på alle de matrikler, som hører under vejlaugets område, fortæller vejlaugets formand Pernille Kanto.

Det hjælper at stå sammen Det var et høringsbrev fra kommunen om istandsættelse af Dyssevænget - og ikke mindst fordelingen af regningen - som for godt tre måneder siden fik grundejere i villakvarteret op på dupperne.

I stedet for at være en masse enlige borgere over for kommunen og øvrige myndigheder, så er det langt bedre at stå sammen, påpeger Pernille Kanto og giver som eksempel:

"Halsnæs Forsyning kontaktede SELV vores arbejdsgruppe for et par uger siden, for at tilbyde et møde med os omkring den kommende istandsættelse. De ville høre, hvad vi har af planer og idéer, så vi kan koordinere gravearbejdet bedst muligt. Denne type dialog er et klart udtryk for, hvad et vejlaug kan gøre godt for. Vi var ellers aldrig blevet hørt."

Andre laug på vej Endnu et ejerlaug er på vej i den sydlige del af Urnevænget, og andre kan være undervejs.

"Vi kan kun appellere til, at folk vælger det store vejlaug. Det er kommunens klare udmelding, at de ønsker et større vejlaug for et helt vejsystem frem for små, lokale vejlaug, som endda overlapper med vores. Det samme har Halsnæs Forsyning meldt ud. "

"Vi står over for en større istandsættelse, hvor vejlauget vil sørge for, at ALLE seks vænger (Dyssevænget, Runevænget, Flintevænget, Bronzevænget, Jernvænget og Urnevænget) istandsættes som ét projekt," understreger Pernille Kanto.

Vejlauget satser på, at gøre Kregme Nord konkurrencedygtig med Kregme Syd om kommende boligejere. Kvarteret bliver istandsættes, så det bliver lige så det bliver lige så flot - men med et bredt udvalg af villaer i alle prisklasser.

