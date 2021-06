Fremover bliver der kun en times gratis parkering ved Meny og Fakta i Hundested - herefter skal der betaes for at parkere, og er man uheldig, så dukker parkeringsvagten op, ligseom på denne p-plads. Foto: Lars Skov Foto: Lars Skov

Nu følger supermarkeder trop: Indfører betalingsparkering

TRAFIK: Der vil fremover kun være én times gratis parkering ved Meny og Fakta - herefter må bilisterne til lommerne, hvis de vil blive holdende.

Halsnæs - 16. juni 2021 kl. 04:55 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Selv om parkeringspladserne foran Fakta og Meny i Hundested er optaget, så er det ikke ensbetydende med, at supermarkederne er fyldt med handlende kunder. Rigtig mange havnegæster og turister bruger butikkernes parkeringspladser, og den tendens er blevet forstærket, efter Hundested Havn i maj indførte betalingsparkering på havnen. Det får nu Meny og Fakta til at følge trop. Butikkerne har indgået samarbejde med et parkeringsselskab, og det betyder, at man fremover kun kan holde én time gratis ved butikkerne. Herefter koster det penge at have bilen holdene.

- Vi kommer fremover til at lave én times parkering ved Meny, og der vil fremover være en afgift, hvis man holder længere. Det er ikke noget, vi har gjort før, men vi har overvejet det længe, siger Allan Hansen, købmand i Meny Hundested.

Samme besked lyder fra hans kollega, Peter Larsen, butikschef i Fakta Hundested.

- Vi kommer til at indføre en ny parkeringsløsning, hvor den første time er gratis. Derefter skal man betale et symbolsk beløb. Jeg kan ikke sige på stående fod, hvornår det bliver indført, men det er indenfor en overskuelig fremtid, siger Peter Larsen.

Det er ikke lykkedes Frederiksborg Amts Avis at finde ud af, hvad det kommer til at koste, hvis man skal parkere mere end en time ved de to supermarkeder.

Mangler p-pladser Hundested Havn har indgået et samarbejde med ParkZone og fra 1. maj har parkeringsautomater og parkeringsvagter været at finde på havnens arealer. Her må man de fleste steder holde 30 minutter gratis, hvis man stiller p-skiven, men længere ophold kræver betaling på op mod ni kroner i timen.

Det sker med intentionen om at sikre bedre parkeringsforhold og færre biler på havnens centrum.

- Jeg forstår godt, at havnen regulerer deres parkering. De har også haft problemer med folk, der holder overalt, og gør det umuligt at komme frem, siger Allan Hansen.

Med den nye parkeringsløsning på havnen følger også flere parkeringspladser. Særligt Ved Isefjorden og på Nordmolen, hvor den grønne hal netop er revet ned, vil der blive udlagt mere plads til at holde på, og det er ifølge den lokale Meny-Købmand tiltrængt.

- Hundested er kommet på landkortet, og det er fantastisk. Der er de seneste år kommet en tiltagende mængde af turister og gæster til byen, som bruger penge, og det er det, vi lever af. Men infrastrukturen har ikke helt fulgt med, og der er generelt mangel på p-pladser i midtbyen og på havnen. Jeg håber, at det bliver løst, når den grønne hal er væk, og der kommer flere p-pladser på Nordmolen, siger Allan Hansen.

Et nødvendigt onde Det har skabt stor debat i havnebyen, at der skal betales for parkering, og købmanden og butikschefen er ikke i tvivl om, at deres initiativ også vil dele vandene.

- Nogle vil synes, det er godt, andre at det er en begrænsning. Det synes jeg også lidt selv, men vi er nødt til at tage hensyn til vores kunder og sørge for, at de kan finde en parkeringsplads, når de skal handle, siger Allan Hansen og gør det klart at problematikken har eksisteret længe.

- Det skete også før, der kom betalingsparkering på havnen. I perioder med spidsbelastning, særligt om sommeren og under corona, har det været svært for folk at finde parkering. Vi har derfor snakket om den her løsning før, og havnens initiativ har bare været det sidste skub.

Selv om Peter Larsen ikke direkte tager ordene i sin mund, så fornemmer man, at han ser betalingsparkeringen som et nødvendigt onde.

- Jeg er ikke glad for det, og jeg har aldrig tænkt, at Hundested skulle være en by med betalingsparkering. Men det er kommet i takt med, at byen er blevet mere populær, og vi kan ikke stoppe udviklingen. Men vi er nødsaget til at gøre noget ved udfordringen, for vi kan ikke i længden stå model til, at folk bare kommer og holder her, så vores kunder ikke kan finde en parkeringsmulighed, når de skal handle, siger Peter Larsen.