Nu er kaffen klar i Liseleje

- Økologi har været i fokus fra start. Det samme har »smag«, som vi lægger stor vægt på. Det var derfor naturligt for os at ansøge om at få det Økologiske Spisemærke til den nye sæson. Det er lykkedes, og der er endda tale om det økologiske »sølvmærke«, der betyder at mellem 60 og 90 procent er økologisk, fortæller Michael Rasmussen.