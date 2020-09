Se billedserie 7. oktober skal alle medlemmer til det næste ungeråd være valgt. Fredag aften bliver der afholdt valg på UKC om fire pladser. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Nu er der valg til de unges talerør: - Vi bliver tager mere seriøst Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu er der valg til de unges talerør: - Vi bliver tager mere seriøst

Fredag aften skal de unge i Halsnæs vælge fire medlemmer til Ungerådet. Frederiksborg Amts Avis har taget en snak med fem af rådets nuværende medlemmer.

Halsnæs - 24. september 2020 kl. 14:17 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Normalt er det - med ganske få undtagelser - forbeholdt voksne at stemme til valg, men i morgen, fredag den 25. september, får de unge i Halsnæs Kommune mulighed for at gå til stemmeurnerne og sætte et x, når der skal vælges nye medlemmer til Ungerådet i Halsnæs Kommune. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det er tredje gang, at der er valg til rådet, som blev stiftet i 2018. Den nuværende formand Hamza Zaman, som tidligere har været elevrådsformand på Arresø Skole, Magleblik og er nyvalgt formand for elevrådet på Frederiksværk Gymnasium & HF, har været med fra begyndelsen, og hans navn vil igen være at finde på opstillingslisten.

- Da ungerådet første gang skulle etableres, var jeg en del af det fælleskommunale elevråd, hvor vi delte erfaringer fra kommunens skoler. Jeg blev forslået at komme til valgaftenen til Ungerådet, og jeg blev grebet af det med det samme. Det er et fedt koncept, at unge bliver inddraget i livet i kommunen, og at man kan påvirke, hvad der politisk eller kulturelt skal se. Ting, som før har været svært at gøre noget ved, siger Hamza Zaman.

Frederiksborg Amts Avis har Ungerådets formand og fire medlemmer igennem på en telefon fra Unge- og Kulturcentret, og der er ingen tvivl at spore i stemmerne hos Julie, Bella, Freja og Tilde. De ønsker alle at fortsætte arbejdet i Ungerådet.

Valg til Ungerådet

Der er valg til Ungerådet fredag den 25. september fra klokken 18-20 i Unge- og Kulturcentret. Grundet corona-situationen kan valget blive afholdt virtuelt.

Man kan stemme eller stille op til valget fra man går i 7.klasse, til man er 21 år.

Ungerådet består af 12 unge repræsentanter fra Ungdomsklubberne, Ungdomsskolen, Musikskolen, Ti’eren, Frederiksværk Gym og HF, FGU, Det Kommunale Fælleselevråd, ungdomsuddannelserne, foreningerne og privatskolerne.

Ved valget fredag er det kun repræsentanter fra Ungdomsklubberne og Ungdomsskolen, som bliver valgt. Resten bliver valgt på deres skoler- Det skal ske senest 7. oktober. - Personligt vil jeg sige, at det er en fed mulighed, som åbner døre til mange ting. Man lærer nye mennesker at kende og får mulighed for at ændre lidt i kommunen, som man ellers ikke ville have, siger Julie og opfordrer andre unge til at engagere sig i valget - enten ved at stille op eller ved at afgive en stemme.

Kan blive virtuelt Halsnæs Ungeråd består af 12 unge og er sammensat af repræsentanter fra henholdsvis Ungdomsklubberne, Ungdomsskolen, Musikskolen, Ti'eren, Frederiksværk Gym og HF, FGU, Det Kommunale Fælleselevråd, Ungdomsuddannelserne, Foreningerne og privatskolerne.. Det er de fire medlemmer fra Ungdomsskolen og ungdomsklubberne, som de unge fredag stemmer om. Repræsentanterne fra skolerne bliver enten udpeget eller valgt ved afstemning på skolerne.

Præcis hvordan valget fredag kommer til at foregå, er der stadig lidt tvivl om.

Hamza Zaman(tv) og fire øvrige medlemmer af Ungerådet var igennem på en telefon til Frederiksborg Amts Avis. Privatfoto

De tidligere valg er foregået i Unge- og Kulturcentret, hvor de unge bliver inviteret til spisning og et efterfølgende valgarrangement, hvor de fremmødte kan stille op til Ungerådet og stemme til valget. I år bliver valget dog en smule anderledes.

- I år må vi på grund af coronarestriktioner kun være 30 hernede til at overvære valget. Derfor er vi i gang med at undersøge, hvordan vi kan lave valget på en coronasikker måde, hvor alle får mulighed for at stemme alligvel. Det kan være, at det bliver med virtuel afstemning og livestream fra UKC, lyder det fra Ungerådets medlemmer.

Et federe sted at bo Det er Ungerådets målsætning at gøre Halsnæs til et mere ungevenligt og federe sted at bo. Det mål forsøger rådet dels at opfylde ved selv at stable events, workshops og arrangementer på benene for de unge, så de kan mødes på tværs af bygrænser, og dels ved at tage kontakt til politikere og udvalg for at præge deres beslutninger.

- Man får meget erfaring i forhold projektledelse og udvikling af events. Samtidig har vi gode workshops, for eksempel om hvordan vi bedst formidler breve eller artikler til kommunale udvalg, siger Hamza Zaman.

Valget foregår i Unge- og Kulturcentret, hvor Ungerådet har lavet flere workshops og events i løbet af året. Coronasituationen kan dog gøre valget til en virtuel forestilling. Privatfoto

I år er udvalgets arbejde dog blevet hæmmet af corona-pandemien. Blandt andet har Ungerådet droppet at gentage sidste års succes med en festival med musik, standup og mad. I stedet påtænker de at bruge pengene fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati til at starte et kunstprojekt op.

- Vi går også med tænker om at lave en ungedrevet cafe, hvor unge kan mødes og få noget ansvar, lyder det fra rådets medlemmer.

Planen er, at cafeen skal indrettes i en container, som skal spraymales af en lokal kunstner.

- På den måde kan vi flytte cafeen rundt til havnefester, krudtværksmarked eller bare tage en weekend til Torup, Ølsted eller Melby, siger Hamza Zaman og fortsætter:

- Nogen gange er det en udfordring at binde alle unge sammen. Huset ligger centralt i Frederiksværk, og det gør mange arrangementer også. Derfor kan det virke som om, at alt handler om at komme til Frederiksværk. Det vil vi gerne gøre op med, og cafeen kan måske være et skridt på vejen.

Er blevet mere anerkendt Ungerådet er de unges talerør til kommune og politikkere og vil gerne være en væsentlig medspiller i mange af de demokratiske processer, som foregår i kommunen. Efter to et halvt års eksistens kan rådets medlemmer mærke, at de bliver mere og mere anerkendt.

- Jeg kan godt mærke, at der er sket noget fra første periode til nu. Vi bliver taget mere seriøst, anerkendt og oplever større opbakning til de ting, vi laver, siger Hamza Zaman.

- Det kan dog være en kamp at få sagt noget. Man skal virkelig kunne slå igennem og turde stå ved sine holdninger for at få noget på dagsordenen. Men flere er begyndt at tage kontakt til os. Blandt andet Natteravnene og Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati. Det er rigtig fedt at have et samarbejde med dem og blive taget mere seriøst, lyder det i telefonen.

Få unge ballademagere En af de nylige sager, hvor Ungerådet har givet deres mening til kende, er problemerne i Hundested i forsommeren. Her var havnet gennem længere tid plaget af hærværk og svarede igen ved at hyre et vagtværn til at bortvise alle unge fra havnen.

- Vi tog sagen op i Ungerådet og forhørte os blandt de unge. Det viste sig, at det var ganske få, der var årsag til problemerne, og de fleste havde den holdning, at det ikke var ok. Det var vigtigt for os at få sagt, for at borgerne i Halsnæs ikke får en forkert opfattelse af de unge, siger Ungerådets medlemmer.

Ungerådets formand gav rådets opfattelse videre til bestyrelsen i UKC, som siden afholdt flere møder med Hundested Havn.