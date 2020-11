Nu blomstrer Kappelhøj igen

Efter tre sæsoner med drøvtyggende naturplejere er de vilde blomster for alvor ved at finde tilbage til Kappelhøj

"Galloway vokser langsomt, de får ikke tilskudsfoder, og de bevæger sig mere. De er nøjsomme dyr, som skal have væsentligt mindre at spise for at vokse et kilo. Det tæller også positivt på klimaaftrykket, at der sker en ikke ubetydelig kulstoflagring på markerne ved græsning på ved-varende græsmarker."