"Al vejr er is-vejr", lyder det fra Bruno Sommer og Eva Helt der medio marts åbner Is-Salonen og Living by Helt i Nørregade i Frederiksværk Foto: Thomas Quvang

Nu bliver det istid i Nørregade hele året

Eva Helt og Bruno Sommer fra Auderød omdanner gammel tøjforretning til nymoderne is-salon i gågaden

Halsnæs - 01. marts 2021 kl. 11:21 Af Thomas Quvang Kontakt redaktionen

"Al vejr er isvejr", lyder det med et stort smil fra Eva Helt og Bruno Sommer som i midten af marts åbner dørene til en helt ny is-café, lige midt i Frederiksværk. Det er i de nærmest historiske lokaler i starten af gågaden, der tidligere har huset tøjforretningerne Holtegaard og senest Louise, som fremover bliver et mekka for is-elskere og samtidig bliver en livsstilsbutik med mulighed for lokale kunstnere, at udstille alskens kunst og vise deres færdigheder frem.

Produktion i kælderen Eva Helt og Bruno Sommer overtog lokalerne tilbage i september, og siden er der nærmest blevet arbejdet i døgndrift for at gøre is-caféen klar, flot og indbydende - klar til rykind: "Der er brugt mange timer til ombygning, ikke mindst i kælderen, hvor al produktion af is vil foregå, vi kommer til at producere alle vores produkter helt fra bunden og helt efter eget koncept", lyder det fra Eva og Bruno der har budt indenfor til et smugkig, mens lokale håndværkere er i fuld gang med den sidste klargøring af lokalerne.

Platform for lokale kunstnere Og der er gang i en total 'make-over' af den gamle tøjforretning.

Caféen er ved for alvor at tage form, med en stor desk midt i lokalet. Ud mod kanalen omdannes lokalet til is-paradis, og længere indenfor er der et fint afsnit - 'Living by Helt' - livsstilsbutik med brugskunst fra bl.a. Ib Laursen, men også med rum og plads til at lokale kunsthåndværkere kan udstille og sælge deres varer. Ligeledes vil der føres hudplejeprodukter fra en lokal leverandør: "Caféen har fået brugsret til området ned mod kanalen, hvor Ågrillen tidligere var placeret, med lidt borde og bænke her bliver der rigtig hyggeligt", siger Eva Helt. Hun fortsætter: "I livsstilsafdelingen indenfor har jeg allerede fået adskillige henvendelser fra lokale kunstnere som vil være med, det bliver en rigtig god platform for lokale, at vise og formidle deres håndværk". Kort inden åbningsdagen mærkes forventningens glæde tydeligt hos parret fra Auderød, og som de startede med at fortælle, så er istiden kommet til Frederiksværk. Og det er med et bjerg af forskellige varianter indenfor isens fantastiske verden. Der bliver is efter alle kunstens regler:

Et bjerg af is "Vi kommer tilbyde alle former for is", siger Eva Helt og kommer med forskellige eksempler: "Selvfølgelig vaffelis med hjemmelavet is og hjemmebagte vafler, forskellige islagkager og desserter. Her kommer forskellige former for is-sandwiches, vi kommer til at tilbyde is-tapas og her vil selvfølgelig også være spændende ispinde ligesom vi vil tilbyde 'take-away' bokse med is. Og hvad angår smagsvarianter, så er det kun fantasien der sætter grænser, har man specielle ønsker, så tryller Bruno i kælderen", smiler Eva Helt. Udover al den spændende is tilbyder caféen forskellige milkshakes, smoothies, friskpresset juice og fra Barista kaffemaskinen tilbydes der en rigtig god kop kaffe - eget mærke fra lokalt kafferisteri.

Fin velkomst "Det bliver meget spændende at endelig åbne op for gæster. Vi glæder os rigtig meget, og vi er rigtigt glade for den positive opmærksomhed vi allerede har mødt mens vi har klargjort lokalerne. Alle naboerne har været her og byde velkommen og vi er blevet taget rigtig godt imod, det er vi super glade for", slutter Eva Helt og Bruno Sommer. Allerede inden de første is er serveret så kan man finde is-salonen på sociale medier bl.a. Facebook og Instagram (søg efter 'Issalonen') her vil der fremadrettet postes spændende nyheder og holdes forskellige konkurrencer.