Næsten 2100 har skrevet under på fredning af Melby-kilen. Foto: Niels J. Larsen

Nu 2100 for fredning af Melby-kile

Halsnæs - 07. august 2021 kl. 04:56 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Tæt ved 2100 havde fredag eftermiddag skrevet under på ønsket om fredning af den grønne kile mellem Melby og Liseleje - initiativet sat igang efter de igangværende sager der invoiverer ejendomsmatadoren Svend Petersen efter dennes opkøb af tre gårde i området.

Underskrifterne vil blive overrakt til formand for Udvalget for Miljø og Plan i Halsnæs Kommune Anja Rosengreen (SF) på fredag 13. august kl.11.00. Så kan hun viderebringe dem senere på dagen, hvor der holdes et ekstraordinært byrådsmøde. Anja Rosengreen har bebudet at SF vil medtage ønsket om at kommunen igangsætter en fredningssag om den grønne kile, når man senere på måneden indleder budgetforhandlingerne for 2022.

I indbydelsen til Anja Rosengreen skriver initiativtagerne til underskriftindsamlingen at overrækkelsen vil ske »på hjørnet af Kroghøjvej og Ved Højen, hvor vi engang havde et naturbeskyttet dige fra udskiftningen i 1794«.

Anja Rosengreen har kvitteret med, at det vil være en ære at modtage underskrifterne på vegne af Halsnæs Kommune.

På baggrund af sagerne omkring Svend Petersen, der udover det omtalte dige bl.a. også omfatter overtrædelser i forbindelse med et naturbeskyttet overdrev, anmodede Danmarks Naturfredningsforening i foråret Halsnæs Kommune om at starte en fredningssag for området. Med det formål først og fremmest at forhindre at området på et senere tidspunkt kan udstykkes til sommerhuse, som Svend Petersen har ytret ønske om.

En beslutning om dette er indtil videre »sparket til hjørne« af byrådet, og det skal vise sig om det lykkes for SF at få det med i et kommende budget.