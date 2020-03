Nostalgidage flytter til august

»Vores intention er at levere et kvalitetsevent og samtidig tage alle mulige hensyn til samfundet, vores udstillere og besøgende,« skriver arrangørerne i en pressemeddelelse, hvor man fortsætter:

»At samles i Pinsedagene vil, uanset om hverdagen er vendt tilbage til Danmark i fuldt omfang eller der stadig er efterdønninger, give store udfordringer. Blandt andet har de mange fantastiske frivillige som sørger for rammerne for TimeWinder Nostalgidage, ikke mulighed for fysisk mødeaktivitet for at planlægge, øve eller lave praktisk arbejde. Og uagtet der findes digitale alternativer til fysisk mødeaktivitet, så kan disse løsninger nu engang ikke grave huller eller slå søm i!«