Frederiksværk Boldklubs sjællandsmestre anno 1965. Øverst fra venstre: Preben Piil, Morten 'Holger' Poulsen, Johnny Vagner, Tonni Georgsen, Benny Nielsen og Bent Ove 'Goller' Pedersen. Siddende fra venstre: Hugo Hansen, Kaj Larsen, Søren Larsen, Ejler Hansen, Ivan Jensen og Karsten Holm.

Nostalgi: Husker du Benny 'Båt' Nielsen - fodboldlegenden?

Benny Nielsen var den første dansker i pokalvindernes Europa-Cup finale - hele fodboldkarrieren startede i Brederød IF

Halsnæs - 06. marts 2021 kl. 07:51 Af Thomas Quvang

"Hello Mr. Nielsen from Denmark".

En hilsen til en dansker på et hotel i Athen er der vel egentlig ikke så meget odiøst i, men det var der lige præcis i den ovenstående lille hilsen. Vi skal tilbage i 1994, storklubberne AC Milan og Barcelona er i den græske hovedstad Athen for at spille finale i Champions League. Træner for FC Barcelona var legendariske Johan Chruyff, og det var netop Johan Chruyff der spottede Mr. Nielsen fra Danmark i hotellets aula.

28 landskampe Denne Mr. Nielsen er såmænd født og opvokset i Frederiksværk, og dem der husker så langt tilbage erindrer tydeligt Benny 'Båtten' Nielsen. Benny Nielsen, som fylder 70 år den 17. marts, nåede at spille 28 A-landskampe for Danmark i tidsrummet 1970-1980. Debut mod Skotland i 1970 og sidste optræden mod Grækenland i 1980. Derudover blev det til en fantastisk karriere i Belgien og Frankrig.

Brederød Men det startede faktisk på de lokale fodboldbaner omkring barndomshjemmet på Lupinvej i Karlsgave. Der blev spillet på 'Karlsgave-banen' (i bunden af højdevej), på Brederød IF's bane bag den daværende Brederød Brugs samt i Ebbedal. De første spæde år af karrieren foregik i Brederød Idrætsforenings blå/røde trøje, mens skolegangen foregik på den daværende Brederød Skole og dernæst Kregme Centralskole. Siden gik turen til Frederiksværk Boldklub som drengespiller og herfra gik det stærkt for den målfarlige angriber.

Sjællandsmestre En af anekdoterne fra FB tiden, fortæller om Frederiksværks stærke juniorhold som skulle møde AB i semifinalen om sjællandsmesterskabet. FB vandt overraskende kampen, AB nedlagde protest, pga. et forkert afviklet straffespark, og semifinalen skulle spilles om. Det blev den så og FB gentog bedriften og vandt 3-2 - Benny Nielsen scorede alle tre mål. Efterfølgende blev finalen vundet med 4-1 på udebane over Vordingborg med en Morten Olsen på holdet. Året efter blev Benny Nielsen 'headhuntet' til AB, for at det kunne lade sig gøre blev der lavet en kontrakt med Bennys far - at han skulle køre sønnike til træning flere gange om ugen i Bagsværd.

Topscorer i AB Allerede i sit første år som senior slog Benny Nielsen igennem i AB, og han og holdkammeraterne var blot en scoring fra at sikre det danske mesterskab i 1970. Titlen gik til B1903 som var en mål bedre på målforskel, da AB og B1903 sluttede med samme antal point. Benny Nielsen sluttede i øvrigt som AB's topscorer med ti mål i den sæson.

Belgien og Europa Cup I 1971 startede udlandseventyret for Benny Nielsen. Første stop på fodboldrejsen hed Cercle Brügge i Belgien, her blev det til tre sæsoner, hvoraf de to var sammen med førnævnte Morten Olsen. I 1974 skiftede Benny Nielsen til Racing White i Brüxelles og i sin første sæson kunne Benny Nielsen skrive Belgisk mester på visitkortet. I 1977 nåede Racing White og Benny Nielsen semifinalerne i UEFA Cup. Samme år blev han købt af den belgiske storklub Anderlecht, også fra Bruxelles. Benny Nielsen blev her en del af et stjernespækket mandskab, holdkammerat med bl.a. Rob Rensenbrink og Arie Haan fra det hollandske landshold, og i 1978 blev Benny Nielsen den første dansker til at stå i pokalvindernes Europa Cup finale. Og på Parc Des Princes i Paris blev det til en 4-0 sejr over Austria Wien. Samme år blev Benny Nielsen den første dansker, som vandt den europæiske Super Cup, da Anderlecht over to kampe besejrede Liverpool FC 4-3. Sammen med Anderlecht blev det tillige til et belgisk mesterskab i sæsonen 1980/81, efter to sæsoner forinden som 'runners up'.

På hold med Platini Året efter skiftede Benny Nielsen til fransk fodbold, til storklubben St. Etienne, hvor han bl.a. havde fornøjelsen af at spille sammen med en ung Michel Platini. Det blev til en 2. plads i den franske liga i den første sæson. Der blev aldrig en sæson nummer to i det franske, en alvorlig knæskade satte en stopper for Benny Nielsens karriere og han vendte herefter hjem til Danmark. Umiddelbart efter hjemkomsten fortsatte Benny Nielsen som fodboldtræner i flere forskellige klubber, ligesom han har arbejdet som spiller-agent og som talentspejder. Den dag i dag hygger Benny Nielsen sig stadig med lidt fodbold, når coronaen ellers tillader det. Det foregår med 'AB-tjønserne' - de gamle drenge fra de tidlige år.