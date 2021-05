Se billedserie Norske sten kan bruges til at etablere danske rev, men det kræver, at den danske stat involverer sig, lyder det fra Foreningen Hunderevet. De er selv blevet tilbudt millioner af kubikmeter sten, som de har måtte sige nej til. Her ses sten, som foreningen har brugt til formidlingsrevet. Privatfoto

Norske sten kan blive til danske rev: Forening vil have statens hjælp

MILJØ: Foreningen Hunderevet er blevet tilbudt 10 millioner kubikmeter sten fra et norsk infrastrukturprojekt, men måtte sige nej. De håber nu på et dansk-norsk råstof-samarbejde.

Det er ikke længe siden, at Frank Eske-Lund kunne glæde sig over kulminationen på tre års arbejde, da et omkring 100 meter langt rev ud for Spodsbjergs kyst blev officielt indviet. Men formanden for Foreningen Hunderevet har drømme og planer om større rev, og de er ikke blevet mindre, efter han fornylig fik et stort tilbud fra Norge. Meget stort.

Det drejer sig om 10 millioner kubikmeter sten fra et stort infrastrukturprojekt i Norge.

- Vi har været i kontakt med projektledelsen i Bergen, som har meldt ud, at de har 10 millioner kubikmeter sten, som vi må få, hvis vi vil have dem. Projektledelsen har rettet henvendelse til den norske minister på området og fået grønt lys til at donere stenene til os, siger Frank Eske-Lund.

Der er bare ét lille problem. - Vi kan ikke som forening løfte sådan en opgave. Det er jo nærmest som en drøm at få alle de sten, men vi måtte desværre takke nej, konstaterer Hunderevets formand og opfordrer i samme åndedrag den danske stat til at komme på banen og lave en bilateral samarbejdsaftale med Norge.

- Der er brug for en cirkulær nordisk råstofstrategi, hvor vi kan hjælpe hinanden med at skabe bæredygtige og miljørigtige projekter, der rækker ind i fremtiden, siger Frank Eske-Lund

Norsk ide For at forstå problematikken må vi først et smut til Norge, hvor mange millioner kubikmeter sten er ved at blive en klods om benet for staten. De kommer fra to store infrastukturprojekter, hvor der bygges motorvej og tunneller i et fjeldområde. Det norske »vegvesen« - en pendant til den danske Trafikstyrelsen - har ansøgt staten om tilladelse til at dumpe stenene i Sørfjorden, som er en national laksefjord og har gydeområder for torsk. Det har udløst stor debat i Norge, hvor man mener, at det vil være naturødelæggende.

Det norske parti SV har derfor rettet henvendelse til den norske samferdelsminister Knut Arild Hareide og bedt regeringen undersøge, om Danmark kan bruge de norske sten til at genopbygge danske rev.

- Norske sten kan måske være en god løsning på et stort dansk miljøproblem, siger Audun Lysbakken, SV's leder, til den norske avis BT.

Den norske politiker henviser til, at der over en periode på 100 år er der fjernet cirka 8,3 mio. kubikmeter sten fra havet i Danmark, og retablering af stenrev kan være med til at genskabe levesteder, der er gået tabt og øge biodiversiteten.

- Det er win-win for alle. Norge får lavet infrastrukturen uden bruge fjordene som skraldespand til at dumpe sten. Og vi kan med de norske sten genoprette en stor del af de opfiskede stenrev til glæde for plante- og dyreliv samtidig med at det vil stabilisere kysten, siger Frank Eske-Lund.

Brug for staten Frank Eske-Lund løfter samtidig sløret for, at foreningen én gang tidligere er blevet kontaktet fra Norge. Dengang fra et projekt, som i juni ville kunne donere 700.000 kubikmeter sten til foreningen. De kommer fra et fjeld, som skal fjernes ved sprængning, fordi der skal etableres en jernbane. Foreningen kunne få lige den stenstørrelse de ønskede, kvit og frit, men måtte dengang afslå tilbuddet, for som formanden påpeger, kan man ikke bare takke ja til at modtage et stort læs sten og kaste dem i vandet for at lave et rev. Der ligger en stor opgave - og store udgifter - i at sortere, undersøge og transportere stenene.

- Men kan vi modtage en stor del eller alle stenene, vil vi det norske projekt formentlig kunne overføre det beløb, som er afsat til sødeponi i Norge, til transport til Danmark, siger Frank Eske-Lund og gør det klart, at projektet i Norge regner med at udskibe 50.000 tons sten om ugen.

- Vi må erkende, at vi i Danmark ikke har et system til at håndtere den slags. Der er Danmark desværre på bagkant, lyder det fra Hunderevets formand.

Miljøstyrelsen: Vi har ikke hørt fra Norge Selvom Frank Eske-Lund, formand for Foreningen Hunderevet, går rundt ved Spodsbjerg og håber på et nordisk samarbejde om at bruge norske sten til at etablere rev i danske farvande, så må han væbne sig med tålmodighed. Dialogen mellem Danmark og Norge er nemlig stort set ikke eksisterende.



I marts rettede Miljøstyrelsen ellers henvendelse til sin norske pendant Miljødirektoratet for at høre nærmere om de norske overskudssten og et muligt samarbejde, men der er ikke kommet et svar tilbage.



- Der er mange ting, der er uafklaret i den her sag, og vi har bedt Miljødirektoratet om at svare på en række spørgsmål, blandt andet om de norske myndigheder er interesseret i et samarbejde, og hvad de ser af mulige løsninger, såfremt de har et problemer med at komme af med deres sten, siger Anna-Grethe Pedersen, specialkonsulent i Miljøstyrelsen, og fortsætter:

- Desværre har vi ikke hørt noget fra dem.



Miljøministeriet blev i slutningen af december 2020 kontaktet af en norsk kommunalpolitiker. Henvendelsen var en forespørgsel om muligheder for at afsætte overskydende sten fra Norge til Danmark, og i besvarelsen til den norske kommunalpolitiker tilkendegav Miljøstyrelsen interesse for muligheden for at modtage overskydende sten. Men styrelsen har ikke modtaget et reelt tilbud om sten.

- Det er den eneste henvendelse, vi har fået. Vi har aldrig modtaget en direkte henvendelse fra den norske stat, siger Anna-Grethe Pedersen.



Mange forbehold

Over en periode på 100 år er der fjernet cirka 8,3 mio. kubikmeter sten fra havet i Danmark, og retablering af stenrev kan være med til at genskabe levesteder, der er gået tabt og øge biodiversiteten. Miljøstyrelsen mener derfor, at det kan være interessant, hvis overskudssten fra Norge kan modtages billigere end i dag.



- Hvis Norge har et problem med sten, som de i stedet ønsker at sejle til Danmark, så modtager vi dem gerne. Men skal vi selv afholde udgifterne til at transportere og udlægge den mængde sten, så vil det være en gave, der kan koste os selv rigtig mange penge, siger Anna-Grethe Pedersen.



Hun gør det klart, at der også vil være forbundet udgifter til at håndtere, sortere og eventuelt oplagre stenene fra Norge. Og desuden et stort arbejde med forundersøgelser, udvælgelse af mulige placering og tilladelse til stenrevene.



- Der er en masse forbehold at tage i sådan en sag. Er det kun sten, eller er der også mindre sten, ral og stenmel - såkaldt klap - som vi ikke kan bruge? Hvilken størrelse er stenene, hvilken type sten er der tale om, og hvordan er de blevet sprængt? Det er nogle af de spørgsmål, som vi har stillet til Miljødirektorater, siger hun.



Det er her, han mener, at staten bør udnytte sine offentlige institutioner og eksperter i for eksempel Kystdirektoratet og Dansk Hydraulisk Institut(DHI).

- Geologerne kan undersøge stenene, så man ved, hvad de består af, og hvordan de påvirker miljøet. Havbunden skal undersøges, ligesom der skal laves undersøgelser og beregninger af, hvad et rev vil betyde for vandstrømninger, sandaflejringer og meget andet. Staten har de nødvendige kompetencer til at løse de opgaver, siger Frank Eske-Lund.

En udfordring kan være stenenes størrelse. Hvis de er for små, kan de ikke bruges til rev. Men så ser Frank Eske-Lund andre muligheder.

- Det kan måske bruges i byggeindustri til cement og veje. Eller vi kan undgå at lave grusgrave for at finde råstoffer og på den måde værne om miljøet. Men det er kun på tankeplan, siger han.

Sten nok til hele kysten Det 100 meter lange rev, som foreningen Hunderevet allerede har fået etableret, består af 7.000 tons sten, som er hentet i et norsk stenbrud, og Frank Eske-Lund vil ikke gætte på, hvor mange tons der skal til at lave et gigantisk Hunderevet, som det sagnomspundne rev, foreningen mener, engang har ligget ud for kysten.

Men med 10 millioner kubikmeter sten ville der kunne laves rigtig mange tilsvarende rev.

- Det er virkelig store mængder sten, vi snakker om, og man ville kun lave samme type rev hele vejen op langs kysten - fra Hundested til Helsingør - samt små sødepoter med sten, der kunne bruges målrettet til reparationer af rev eller kystsikringer, siger Frank Eske-Lund.

Hvis den danske stat følger formandens opfordring og laver en aftale, kan han dog ikke vide sig sikker på, at stenene ender hos Foreningen Hunderevet eller langs nordkysten.

- Vi kan selvfølgelig ikke være sikre på, at det stenene ikke bliver dirigeret andre steder hen, men vi er så lille en forening, at vi ikke har apparatet til at løfte så stor en opgave. Derfor er der brug for, at man fra statens side påtager sig opgaven med at åbne systemet op, så det bliver muligt at modtage stenene, siger Frank Eske-Lund.