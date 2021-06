Se billedserie Der er fri bane igen på Nordtorvet efter ca. 10 måneder med håndværkere. Fotos: Kim Larsen.

Nordtorvet kan nu bruges igen

Halsnæs - 18. juni 2021 kl. 14:35 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

Siden 12. august 2020 har Nordtorvet været spærret for passage ud mod Peder Falsterssvinget / Nørregade, mens der er blevet arbejdet det store Stålsat By-projekt.

Nu er renoveringen af torvepladsen færdig, og fredag kunne håndværkerne endelig fjerne trådhegnet omkring torvet, så der igen blev fri passage.

Der er dog stadig spærret af mod den nyanlagte vandtrappe.

Håndværkerne arbejder nu videre med at forlænge gangstien langs kanalen til den nye gangbro over kanalen. Sti og bro ventes at kunne tages i brug om ca. tre uger.

Kanalkant i venteposition Tilbage er så kanalkanterne. Uforudsete problemer med blød bund har lagt hindringer i vejen for projektet, som nu er ved at blive revurderet.

Et enigt Halsnæs Byråd gav i januar en tillægsbevilling på 5,9 mio. kroner for at realisere et projekt med 89 meter ny kanalkant i kløvede kampesten til alt ca. 7,2 mio. kroner.

Flere politikere gav dengang udtryk for, at det var rigtig mange penge, men at det var et "nu eller aldrig-projekt", og at det heldigvis var en "engangsudgift".

Udfordringen med blød bund gør næppe projektet billigere at realisere.