Nordmolen må vente: Ønske om borgermøde forsinker sagen

Halsnæs - 22. maj 2020 kl. 04:11 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er syv måneder siden, at et stort politisk flertal i byrådet i Halsnæs stemte for at igangsætte udarbejdelsen af en ny lokalplan for Nordmolen, hvor Hundested Havn ønsker at opføre boliger. Men selvom der flere gange har været forlydende om, at sagen skulle behandles, så har den siden glimret ved sit fravær i kommunens udvalg. Det skyldes i følge Søren Brink, havnefoged på Hundested Havn, at Halsnæs Kommune vil afholde et fysisk borgermøde i sagen, og det har været en umulighed de seneste måneder, hvor coronavirussen har vendt op og ned på store dele af samfundet.

- Det er ikke et lovkrav i sagen, men som jeg forstår det, så vil kommunen have et borgermøde. Det afventer vi lige nu, og vi er kommet med forslag til, hvordan det kan lade sig gøre, siger Søren Brink.

Borgmester Steffen Jensen bekræfter, at det er tilfældet.

- Vi vil have et borgermøde. Det er der brug for, når der er tale om et projekt, der har skabt stor debat og som har stor betydning for området. Derfor skal vi selvfølgelige have en ordentlig borgerproces. Men så vidt jeg husker, så skyldes det også, at der mangler nogle småjusteringer fra dem, der afleverer projektet, siger Steffen Jensen.

Ingen digital løsning Det er blandt andet forsamlingsforbuddet, der forbyder forsamlinger på mere end ti personer, som besværliggør borgermødet.

- Det kunne holdes udenfor et sted på havnen, i en lagerhal eller i en sportshal, hvor vi kan overholde myndighedernes retningslinjer med at holde afstand og have den nødvendige plads, siger Søren Brink.

En anden mulighed kunne være at gøre som politikerne og mødes digitalt. I Glostrup Kommune har man ikke ladet coronavirus og retningslinjer forsinke den lokale udvikling. 6. maj inviterede kommunen derfor til digitalt borgermøde, som blev livestreamet på kommunens hjemmeside. Undervejs i det to timer lange møde kunne folk skrive ind i chatten eller ringe ind til en medarbejder, som tog i mod opkaldet. Før, under og efter mødet kunne folk via mail desuden give deres besyv med.

- Vi har snakket om den mulighed, men vi ønsker et fysisk borgermøde, så dem der ikke er digitalt minded kan komme med input og deres besyv. Vi er desuden så langt i processen og har udsigt til, at vi måske må samles flere fra juni af, så vi forsøger at lave et fysisk borgermøde. Måske på Nordmolen, så man samtidig kan se stedet, siger Steffen Jensen.

Skal være nu I mellemtiden sidder havnefogeden og skæver til sin kalender. De sidste politiske møder i udvalg og byråd er i juni. Når sagen ikke med her, så kan der tidligst træffes beslutning til september.

- Vi skal have afholdt det her møde, så sagen kan komme på dagsordenen. Ellers kan det skyde tidsplanen for vores projekt, siger Søren Brink og fortsætter:

- Vi kunne godt tænke os, at det var med på mødet i juni, så det var klaret inden sommerferien. Vi har ventet i 16 år, og der er ingen grund til at udsætte det yderligere.

Det er også borgmesterens plan.

- Det er min forventning, at det kommer på til juni. Ellers må vi løse det på en anden måde, siger Steffen Jensen og bekræfter, at et politisk ja til en ny lokalplan vil være det samme som et ja til havnens projekt om et bygge boliger på Nordmolen.

- Den lokalplan, som vi laver og sender i høring, er lavet på baggrund af et bestemt projekt. Vi udarbejder rammerne, som vi synes, de skal være, og havnen kommer med et projekt inden for de rammer. Det tror jeg godt, at man kan regne med, siger Steffen Jensen.