Nordmolen bliver købt tilbage: Nu skal der være Arktisk Center

Her kunne borgmester Steffen Jensen(S) - flankeret af , viceborgmester Anja Rosengreen(SF), gruppeformand Michael Thomsen(V), bestyrelsesformand for Hundested Havn, Børge Larsen og havnefoged, Søren Brink - fortælle, at Halsnæs Kommune køber dele af Nordmolen tilbage - en grund som kommunen i 2015 solgte til Hundested Havn.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi er enige med Hundested Havn om, at Halsnæs Kommune køber en del af Nordmolen tilbage med henblik på at arbejde for Arktisk Center på Nordmolen. Der er samtidig enighed om ikke at få videre med det konkrete boligbyggeri på Nordmolen, siger Steffen Jensen på pressemødet.

Manøvren betyder, at havnens mangeårige planer om at bygge boliger på Nordmolen bliver skrinlagt. Der skulle ellers om få dage være afholdt borgermøder om projektet, der har vakt stor debat blandt byens borgere. Møderne er nu aflyst.

Trods projektet fremskredne status er der dog fuld opbakning fra havnen til de nye planer.

- Vi er utrolig glade for beslutningen. Vi arbejder for at udvikle Hundested Havn, og det her er det bedst mulige, der kunne ske. Det er helt i havnens ånd, siger Børge Larsen.

Halsnæs kommune ønsker at bruge den indkøbte del af Nordmolen til et Arktisk Center. Det er et storstilet projekt, som aldrig er kommet videre end tegnebrættet, da kommunen og havnen ikke har kunne finde fælles fodslag.

