Aftalen mellem Hundested havn og Halsnæs Kommune blev præsenteret af Søren Brink og Børge Larsen fra havnen og borgmester Steffen Jensen. Foto: Niels J. Larsen

Nordmolen: Kommunen betaler 17,5 millioner

Halsnæs - 05. januar 2021 kl. 10:57 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Halsnæs Kommune betaler Hundested Havn I/S 17.5 millioner kroner for købet af 10.000 kvadratmeter af Nordmolen på havnen.

Den officielle pris og den samlede aftale mellem parterne blev præsenteret på et pressemøde tirsdag formiddag i byrådssalen i Frederiksværk af borgmester Steffen Jensen (S) samt havnefoged Søren Brink og Børge Larsen, bestyrelsesformand for Hundested Havn.

Købet af Nordmolen skal give mulighed for etablering af et Arktisk Center - en som det siges arkitektonisk perle, parterne forventer bliver et stort trækplaster for Hundested og Halsnæs Kommune.

Det arktiske center skal være påbegyndt indenfor 10 år, ellers kan havnen købe området tilbage til samme pris. Det er en del af den meget komplicerede aftale, som indtil centret opføres giver havnen brugsret over arealet til bl.a. parkering, mens havnen til gengæld står for en del af vedligeholdelsen og forpligter sig til at rive »den grønne hal« og andre bygninger på området - undtagen »Ormebadernes hus« - ned.

- Aftalen er lavet på en måde som ingen har gjort før, derfor har de bedste advokater i landet vurderet den for at sikre at kommunen køber til markedsværdi og hverken betaler for meget eller for lidt, siger borgmester Steffen Jensen, der betegner aftalen som en win-win-situation for både havnen og kommunen.

- Havnen er glade for at vi er nået så langt. Tilbage siden 1986 har der været mange idéer for området. Det er den rigtige beslutning og en langsigtet løsning, siger havnefoged Søren Brink.

Hundested Havn I/S stod, da de ny forhandlinger med kommunen kom igang i sommer, klar med en køber der ville realisere den omstridte projekt med boligbyggeri på Nordmolen. Den ny aftale er vedtaget i byrådet af Socialdemokratiet, Venstre og SF, mens Dansk Folkeparti og Enhedslisten stemte imod.